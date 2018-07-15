80’in üzerinde firari elebaşını ülkemize getirdik. Yargıya teslim ettik. O gece ülkemizde ihanet eden son FETÖ’cü hain de hesap verene kadar bu mücadeleyi hukuk içinde kararlılıkla devam ettireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması’nın gerçekleştirildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki törene katıldı. Törene Erdoğan’ın yanı sıra eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi AKar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, eski Başbakan Tansu Çiller, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Diyanet İşleri Bakanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve yüz binlerce vatandaş katıldı.

81 vilayette anma töreni düzenlendiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz gecesi FETÖ’cü alçakların karşısında kanlarıyla destan yazan, ezanımıza, bayrağımıza sahip çıkan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün hem derin bir kederi hem de büyük bir gururu aynı anda yüreğimizde hissediyoruz. Bir taraftan 251 vatandaşımızı bir gecede kaybetmenin hüznünü yaşarken, dünyada eşine az rastlanan bir direnişi imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Ömrünün baharında gencecik fidanları toprağa vermenin acısını yaşarken, vatanımızı kurtarmanın onurunu hissediyoruz. Hiçbir zafer altın tepside sunulmaz. Fetih sancağı kolayca burca dikilmez. Bedel ödemeden hiçbir başarı elde edilemez . Tarihimiz boyunca kazandığımız zaferlerin gerisinde fedakarlık, azim, dirayet vardır. 15 Temmuz zaferimiz büyük bir fedakarlığın eseridir. Silah ve bomba seslerinin gecenin karanlığını böldüğün bir gecede Türk milletinin cesareti Çanakkale Ruhu’nun Kuvayi Milliye şuurunun halen diri olduğunu gösterdi. FETÖ’nün ölüm kusan silahları karşısında milletimiz canından, canından daha çok değer verdiği evlatların vazgeçmiştir. Vatanının namahrem eli değmesine müsaade etmemiştir. Bu millet vücudunu siper etti. F-16’lara helikopterler, tankların altına yattı. Yılmadı usanmadı" dedi.

“Bu millet FETÖ eliyle Türkiye’nin hizaya sokulmasına izin vermemiştir”

Türk milletinin 15 Temmuz’da FETÖ’cü alçaklara sokakları meydanları, köprüyü dar ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu millet FETÖ eliyle Türkiye’nin hizaya sokulmasına izin vermemiştir. Bu milletin bir ferdi olmaktan iftihar ediyorum. 15 Temmuz Türk milletinin yeniden dirilişinin, şahlanışının, kendisine yönelen saldırı karşısında tekrar kıyama kalkmasının adıdır. 15 Temmuz tüm Türkiye’nin zaferidir. 15 Temmuz bizimle beraber dünyanın dört bir yanından adalet özgürlük mücadelesi veren tüm mazlumların zaferidir. Moskova’da da bu törenler yapılıyor. Bu nabız sadece bir noktada atmadı her yerde atıyor. Nasıl istiklal harbimiz ülkemizden yeni bir dönem başlatmışsa, 15 Temmuz zaferi de Türkiye’nin önünde yeni kapılar araladı. Bağımsızlığın korunmasının yanı sıra birlik ve kardeşliğin pekiştirmesine neden oldu. Yenikapı mitingiyle ete kemiği bürünen dayanışma iklimi başta terörle mücadele olmak üzere Türkiye’yi tüm cephelerde güçlendirdi. 7 ağustos Sayın Bahçeli’yle başladığımız yürüyüşte Cumhur ittifakıyla birlikte devam etti. Aynı kararlılıkla devam edeceğiz. FETÖ’nün devlette tasfiye sürecini hızlandırırken, yurt dışında PKK ve uzantılarına karşı başarılı operasyonlar gerçekleştirdi. Terör tehdidini kaynağın bertaraf ettik. Cerablus’ta 3 bin DEAŞ’lıyı derdest ettik. 4 bin 600’e yakın teröristi Cerablus’ta yok ettik. İçeride 1400’ü aşkın teröristi aynı şekilde etkisiz hale getirdik. İnlerine gireceğiz dedik inlerine girmeye devam edeceğiz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Bu milletin huzurun kaçıranlar karşılarında bizi bulacak. Yeni yönetim sistemiyle birlikte tüm dünyada büyük bir sıçrama gerçekleştireceğiz. Hep birlikte göreceğiz. Endişeniz olmasın. Hem milletimizi hayaliyle buluşturduk ve büyük bir çileden kurtardık. Türk demokrasisine çağ atlattık. Darbe defterini bir daha açılmamak üzere kapattık" diye konuştu.

“15 Temmuz asla unutulmayacak, unutturmayacağız”

Yıl dönümlerinin aynı zamanda muhasebe günleri olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, " 15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaşadıklarımızdan çok büyük ders çıkardık. Kimin kara gün kimin de iyi gün dostu olduğunu gösterdi. Millet olarak derin bir hafızaya sahibiz. 15 Temmuz asla unutulmayacak. Unutturmayacağız. O bizim için bir tarihe kayıttır. 15 Temmuz sürecinde şahit olduğumuz riyakarlıkları da aynı şekilde hafızamıza kaydettik. FETÖ’nün başarısı için gayret edenleri hiçbir zaman unutmayacağız. Ülkemizden kaçan darbecileri bağrına basan ilkesizleri asla hafızamızdan silinmeyecek. Kimin nerede nasıl tavır aldığını iyi biliyoruz. Kimin kimlerle iş tuttuğunun farkındayız. Olayların seyri değişince hayal kırıklığı yaşayıp öfkelendiklerini biliyoruz. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında FETÖ ile mücadelemiz aralıksız devam ettireceğiz. Azerbaycan, Ukrayna’daniki tane arka arkaya geldi. Gelecekler. Pensilvanya’daki melunun takiye, hile, yalan dolanla büyük bir gizlilik içinden büyüttüğü ahtapotun kollarını kestik. 80’in üzerinde firari elebaşını ülkemize getirdik. Yargıya teslim ettik. O gece ülkemizde ihanet eden son FETÖ’cü hain de hesap verene kadar bu mücadeleyi hukuk içinde kararlılıkla devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

Kalabalığın "İdam" diye slogan atması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunların hepsi müzakere masasında şehitlerimizin kanını yerde asla yerde bırakamayız. Tanklara alkış tutanları unutmuyorsak, Yeşilköy’de havalimanında tankların arasından Bakırköy belediyesine sığınanları asal unutmayacağız. 15 Temmuz bize şu hakikati bir kez daha gösterdi. Bu millet asil, cesur kahraman bir millettir. Bu millet hürriyetine canı pahasına sahip çıkan bir millettir. Bu millet vatan söz konusun olduğunda aynı safta olan necip bir millettir. ülkemizin ve milletimizin geleceği aydınlıktır" dedi.

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşları selamladı. Daha sonra törene katılan protokol üyeleri sahneye çıkarak, milyonlarla birlikte dua etti.