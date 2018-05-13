Başta Suriye, Irak, İran ve kapsamlı ortak eylem planı olmak üzere bölgemizdeki güncel gelişmeleri de ele alma fırsatını bulacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere ziyareti öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşen toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün Birleşik Krallık’a varışımızın hemen ardından Tatlı Dil Forumu’nun kapanış toplantısına yetişeceğiz. Kapanış toplantısında yapacağımız konuşmayla da Tatlı Dil Forumu’nun bu yılki çalışmalarını tamamlamış olacağız. Bu 7. toplantı. Forum kapsamında düzenlenecek öğle yemeğine de yetişmiş olacağız. Tatlı Dil Forumu’nun kuruluşunu 2011 yılında başbakanlığım döneminde Birleşik Krallık’ı ziyaretim sırasında ilan etmiştim. Aradan geçen 7 yılda Tatlı Dil Forumu giderek gelişti. Bir yıl Türkiye, bir yıl Birleşik Krallık olmak suretiyle bu çalışmaları devam ettirdik. Önümüzdeki süreçte forumun fonksiyonunu ve kapsamını daha da güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Türkiye olarak Birleşik Krallık ile işbirliğimizin gelişmesine özel önem veriyoruz. Tatlı Dil Forumu’nun da buna ciddi katkıları oluyor. Bölgesel ve küresel sınamalar karşısında tutumlarımızı büyük ölçüde karşılıklı değerlendirme fırsatı bulduğumuz oturumları burada gerçekleştiriyoruz. Uluslararası alanda yaşanan gelişmeler, stratejik ittifakımız ve müttefikimiz Birleşik Krallık’la üst düzeyde düzenli bir tema oluşturuyor” diye konuştu.

“Suriye, Irak, İran ve kapsamlı ortak eylem planı olmak üzere bölgemizdeki güncel gelişmeleri ele alacağız”

Kraliçe 2. Elizabeth ve Başbakan Theresa May ile bir araya geleceğini belirten Erdoğan, Kıbrıs sorunu, Avrupa’daki gelişmeler ve Ortadoğu’daki güncel gelişmeler hakkında görüşeceklerini söyleyerek, “Kraliçe 2. Elizabeth ile bir araya geleceğiz. Ayrıca Başbakan Theresa May ile aynı gün görüşmelerimiz olacak. İkili ve heyetler arası görüşmeleri o gün gerçekleştireceğiz. Başbakan Theresa May’i geçen yılki Türkiye ziyareti sırasında kabul etmiştim, son derce verimli görüşmelerimiz olmuştu. Bu ziyaretim sırasında da ikili ilişkilerimizi ve ortak gündemimizde yer alan bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de ele alacağız. Ekonomi, güvenlik ve savunma, bunun yanında terörle mücadele iki ülke için de öncelik taşıyan alanlar. Buralardaki işbirliğimiz, bunları daha nasıl geliştirebiliriz, bu alanlarda birlikte neler yapabiliriz bunları konuşacağız. İki garantör ülke olarak Kıbrıs ile ilgili son durumu gözden geçirecek, Avrupa’daki gelişmeleri değerlendireceğiz. Başta Suriye, Irak, İran ve kapsamlı ortak eylem planı olmak üzere bölgemizdeki güncel gelişmeleri de ele alma fırsatını bulacağız” şeklinde konuştu.

Birleşik Krallık ile Türkiye’nin ikili ticaret ilişkilerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Birleşik Krallık’la ikili ticaret hacmimize gelince malum 2017 yılında bu rakam ülkelerimiz arasında 16,2 milyar dolara ulaşmıştı. Bu yıl sadece Ocak- Mart döneminde ikili ticaretimiz yüzde 39 oranında bir artış kaydederek 5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş bulunuyor. İkili ticaret hacminde hedefimiz 20 milyar dolara ulaşmaktır. İki ülkenin potansiyelinin bu rakamın da üzerinde olduğuna inanıyorum. Bu hedefe ulaşmak için özellikle yatırımlar, ortak projeler büyük önem arz ediyor. Birleşik Krallık son 15 yılda ülkemize 10 milyar dolara yakın doğrudan yatırım yaparak Türkiye’ye en çok yatırım yapan ülkeler arasında yer almıştır. Özellikle TAİ ve İngiliz savunma sanayisine yönelik sistemler konusunda bu firmalar 5. nesil savaş uçağı olarak tasarladığımız milli muharip uçak projesinde işbirliği içerisindeler. Savunma sanayii alanında stratejik önemi haiz daha pek çok ortak projeye imza atacağız. Türkiye ve Birleşik Krallık hükümetleri olarak ekonomik işbirliğimizin Brexit sonrasında da kesintisiz sürmesini istiyoruz. Bu dönemi zaten olumlu seyreden ekonomik işbirliğimizin daha da ilerletilmesi bakımından böyle bir fırsata dönüştürelim istiyoruz. Ziyaretim vesilesiyle yabancı yatırımcılarla da bir araya geleceğiz. Gerek Türkiye’de yatırımı olan firmalar, gerekse yatırım arzusu içinde olan firmalarla görüşeceğiz. Bazı düşünce ve STK’larla ayrıca talepler var. Onlarla görüşmeler yapacağız” ifadelerini kullandı.