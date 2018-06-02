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02 Haziran 2018 03:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii İnşaatını ve AKM’yi inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayının ardından Taksim Meydanı’na gelerek yapımı süren Taksim Caminde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii İnşaatını ve AKM’yi inceledi

02 Haziran 2018 03:55

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan yıkılan Atatürk Kültür Merkezi(AKM)’de de incelemelerde bulundu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon programının ardından Taksim Meydanına geldi. Meydanda inşaatı devam eden Taksim Camiinde incelemelerde bulundu. Daha sonra Taksim Meydanda bulunan vatandaşlarla bir müddet sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yürüyerek yıkılan Atatürk Kültür Merkezine geldi. Atatürk Kültür Merkezinin son halini inceleyen Cumhurbaşkanı ve beraberindekiler Taksim Meydanından ayrıldı.




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