Çok basit bir konu.Hemen süratle bunu ülke gündeminden düşürmek, bütün aileleri, yavrularımızı rahatlatacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17-22 Eylül 2017 tarihleri arasında Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurulu’na katılmak üzere New York’a gidişi öncesinde Atatürk Havalimanı’nda açıklamalarda bulundu.

Genel kurulda küresel barış, güvenlik ve refahın tesisi noktasında bazı başlıklarda üst düzeyli toplantılar da yapılacağını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İslam İşbirliği Teşkilatı’nın dönem başkanı olarak Rohingya Müslümanları Temas Grubu Toplantısı bunlardan bir tanesidir. Ülkemizin de desteğiyle katılım düzeyi yükseltilen bu toplantının, Arakan’da yaşanan insanlık dramının uluslararası toplumun gündemine taşınması açısından son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye olarak bu toplantının Arakanlı kardeşlerimizin sıkıntılarına bir nebze olsun çare olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Sayın Trump ile yapacağımız görüşmeye özel önem atfediyorum"

ABD Başkanı Trump dahil bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştireceklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Trump ile yapacağımız görüşmeye özel önem atfediyorum. Bu görüşme gerçekten bölgesel anlamda kritik gelişmelerin yaşandığı bir zamana tekabül ediyor. Gündemimizde birçok önemli konu bulunuyor. Bu görüşmenin, her iki ülke için de faydalı ve verimli neticeleri olacağına inanıyorum" dedi.

Birleşmiş Milletler binasının hemen karşısında New York’un en merkezi yerlerinden birinde yeni bir Türk evi inşa edileceğini sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan devamla şöyle konuştu; “Bu yeni binamız, büyüyen, gelişen, her alanda itibarı artan ülkemize yaraşır bir yer olacak. İnşallah bu binamızı yaklaşık 36 ay içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. 32 kat yüksekliğindeki bu binamız gerçekten gerek Birleşmiş Milletler binasının karşısında olmasıyla gerekse hareketli bir alanda tesis ediliyor olması sebebiyle ülkemizin şanına yakışır bir hizmet alanını oluşturacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"TEOG’un kaldırılması için bir mani yok"

“TEOG’un kaldırılması gerektiğini söylemiştiniz. Dün Başbakan ile görüşmenizde konu gündeme geldi mi? Değişiklik kararı var mı? Bu yıl sınava girecek öğrencileri etkiler mi? sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dün sayın başbakan ile bu konuyu etraflıca görüştük. Uygulamaya girmesi konusunda herhangi bir mani yok. Çok basit bir konu. Sayın başbakanımız ve bakan arkadaşlarımızla birlikte hemen bu adımın atılması mümkün. Ve bu konuda sayın başbakan ile dün mutabakatımız oluştu. Temenni ediyorum ki hemen süratle bunu ülke gündeminden çıkarmak, düşürmek. Bütün aileleri, yavrularımızı rahatlatacaktır. Bu konuyu gündemimizden çıkarırken çocuklarımızın okul derslerine yönlenmesinin önünü açmamız ve yarışı okullarında yapmasını sağlamamız çok daha isabetli olacaktır. Bütün mesele, orta kısımları bitirdikten sonra liseye geçerken tercihlerinde ne yapacakları konusu, okullarda atılacak adımlardır. Gidecekleri liselere yönelik, gidecekleri liselerde yapılacak hazırlıklarla atılacak adımlardır. Ve bu liseler, özellikle milli eğitimin kontrolü altında yapılacak imtihanlarla, bir fen lisesine mi gidecek, düz liseden Anadolu lisesine mi gidecek, bu liseler kendi imtihanları kendi yapar. Ve bu sorular MEB tarafından hazırlanır. Ama o sınavlar yapılırken MEB’in kontrolü altında yapılır. TEOG denen, ciddi manada sıkıştıran ve paraların akıtıldığı bu süreçten inşallah çocuklarımızı kurtarırız diyorum” ifadelerini kullandı.

“Irak’ın bölünmesine yönelik bir adıma siz tevcih ederseniz, biz size buyurun devam edin demeyiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dün Irak Başbakanı İbadi’nin açıklaması oldu. ‘Askeri müdahale olabilir’ dedi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Dün Başbakan ile görüşmenizde referandum gündeme geldi mi? MYK’da nasıl adım atılması planlanıyor? Soru üzerine ise şöyle konuştu; “Bizim MGK toplantımız 27’sindeydi, bunu 22’sine çekişimizin sebebi de baktık ki yani bu Kuzey Irak yerel yönetimi hala aynı anlayışta devam ediyor. Yani bir defa burada bizleri rahatsız eden bir süreç var. Nedir? Biz bir şey söylüyoruz. Bizim 350 km orada sınırımız var. Orada bizim soydaşlarımız var. Dindaşlarımız var. Onlar da aynı şekilde. Bizler aynı medeniyetin aslında mensuplarıyız. Yani onların Kürt olması, Türkmen, Arap Bizler öbür tarafta Türk olarak bizi birbirimizden ayırmıyor. Ama bu anlayışı Irak’ın bölünmesine yönelik bir adıma siz tevcih ederseniz, biz size buyurun devam edin demeyiz. Bunu kaç kez kendilerine söyledik. Burada bizim bir de farklı yaklaşımımız var. Dara girdiğin zaman kapımızı çalacaksın, her türlü desteği bizden alacaksın. Ama Irak’ın parçalanmasına gelince bildiğini okuyacaksın. Çocukluk hikayesiymiş. Devlet yönetmek çocukluk olur mu? Burada Irak Merkezi Yönetimi’nin takındığı tavır, tabi ki bir federal yapının yöneticileri olarak kendilerinin tabii hakkıdır, biz müdahale etmeyiz. Ama aynı şeyleri düşünüyoruz. Şu anda ABD’de Sayın İbadi ile de görüşmemiz olacak. Ama gördüğümüz kadarıyla aynı istikamete bakıyoruz. O da Irak’ın bölünmez bütünlüğüdür. Türkiye’den bize ses gelmedi, şu gelmedi Ben bir defa MİT Müsteşarımızı gönderdim. Sen hala direniyorsan kusura bakma. Şimdi burada olay tabi 27’sinden MGK’yı 22’sine alırken etraflıca bunu görüşeceğiz. Görüştükten sonra aynı güne bakanlar kurulu toplantımız da alındı. Bakanlar kurulumuz da bizim tavsiye kararımızı görüşerek bunu karara bağlayacaklar. Böylece Türkiye kesin tavrını ortaya koymuş olacak. Ve bu bizim tabi Trump ile görüşmemizde benim gündem maddelerimden bir tanesidir. Bunun da özellikle bilinmesini istiyorum.”