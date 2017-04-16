Oy attıktan sonra değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Türkiye bu akşam sandıklar açılınca inşallah beklenen tercihini yaparak geleceğe yürüyecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan, damadı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, kızı Esra Albayrak, torunları Ahmet Akif ve Emine Mahinur ile birlikte oyunu kullanmak üzere Saffet Çebi Ortaokulu’nda geldi. Vatandaşların sevgi gösterileri ile karşılanan Erdoğan, sandık görevlileri ile selamlaştıktan sonra oy pusulasını alarak 3248 nolu sandıkta oyunu kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oy zarfını torunu Ahmet Akif, eşi Emine Erdoğan’ın oy zarfını ise diğer torunu Emine Mahinur sandığa attı.

Oy kullandıktan sonra değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "16 Nisan halk oylaması sıradan bir oylama değil. Cumhuriyet tarihimizde birçok parlamenter sisteme yönelik oylamalarımız olmuştur. Bu arada bazı halk oylamaları da yaptık. Ama bu halk oylaması artık Türkiye Cumhuriyeti’nde yeni yönetim sisteminin bir değişim-dönüşüm tercihidir. Bu değişim dönüşüm tercihinde inanıyorum ki halkımız süratle çok daha hızlı bir kalkınmanın, adeta sıçramanın yolunu açmaya inşallah karar verecektir. Biz Gazi Mustafa Kemal’in muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefini yakalamak için, alışılmışın dışında bir tercih yapmamız lazım. 2002’den bu yana Türkiye’yi 3’e katladık ama yeterli değil. Çok daha hızlı büyümemiz lazım. İnanıyorum ki milletimiz, bugün bu tercihini yurt içinde ve yurt dışında yapmak suretiyle Türkiye bu akşam sandıklar açılınca inşallah beklenen tercihini yaparak geleceğe yürüyecektir. Ben milletimin şu ana kadar yapılan kampanyayı bir kenara koyup bu sağduyu ile geleceğe yürüyeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlere ciddi bir katılım olduğunun görüldüğünü de söyledi.