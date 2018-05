Bu can bu bedende olduğu müddetçe terör örgütlerine dünyayı dar etmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Terörle mücadelemiz istiklal mücadelemizin bir cüzüdür. Türkiye yeni dönemde sınırlarını terör örgütlerinden temizlemek için Zeytin Dalı gibi harekatlarına yenilerini ekleyecektir" dedi.

AK Parti İstanbul 6’ncı Olağan İl Kongresi Ataköy Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Türkiye güçlendikçe sadece ‘dünya 5’ten büyük’ diye haykırmakla kalmayacak, dünyanın 5’ten büyük olduğu dosta düşmana gösterecek. Ülkemizin birliğine kasteden terör örgütleri ile her alanda mücadelemizi sürdüreceğiz. Şahlanışımızın en önemli ayaklarından biri de terör örgütlerini bütünü ile yok etmek, onları tarihin çöplüğüne yollamaktır. Bu can bu bedende olduğu müddetçe terör örgütlerine dünyayı dar etmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Terörle mücadelemiz istiklal mücadelemizin bir cüzüdür. Türkiye yeni dönemde sınırlarını terör örgütlerinden temizlemek için Zeytin Dalı gibi harekatlarına yenilerini ekleyecektir. Güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu perişan ettik. Afrin’de destan yazan Mehmetçiğimiz yeni görevlere de hazırdır. Sincar ve Kandil’e kadar tek bir terörist bırakmayana kadar operasyonlarımız devam edecektir" dedi.

"24 Haziran sonrasında da adaletin kurumsal yapısını güçlendirecek"

24 Haziran sonrası adaletin kurumsal yapısının güçleneceğini ifade eden Erdoğan, "AK Parti özgürlükler partisidir, öyle olmaya devam edecektir. Milletimizin refahını sağlamak ne kadar önemliyse, din ve vicdan özgürlüğü önündeki engelleri kaldırmak da o kadar önemlidir. Irkçı, yabancı düşmanı, bölücü olmayan tüm fikirlerin özgürce ifade edilmesi, yayılması, propagandasının yapılması devletimizin güvencesi altındadır. Oylarınızı, milli iradenizi nasıl emanet bildiysek, bireysel özgürlükleriniz de emanetimizdir. 15 Temmuz gecesi canından vazgeçen milletin özgürlüklerini kısıtlamaya kalkmak da, milletin buna razı geleceğini düşünmek de akla uygun değildir. Zalime duyduğumuz öfke de, mazluma duyduğumuz şefkat de adalete olan bağlılığımızdandır. 24 Haziran sonrasında da adaletin kurumsal yapısını güçlendirecek, özellikle sosyal adaletin tesisi önceliğimiz olacak. Ekonomide, devlet hizmetlerinde ve tüm alanlarda adaletin tesisi siyasetimizin amacını oluşturmaya devam edecektir. Adalet bizim medeniyetimizin kurucu ilkesidir. Adalet güneşinin doğacağı ilk yer idarecinin kalbidir. Devletin mülkün nizamın sosyal barışın temeli adalettir. Onun için insanı yaşat ki devlet yaşasın inancımızı şiar edindik” dedi.

"Kadına şiddet, istismar, taciz insanlığa karşı işlenmiş büyük suçlardır. Bu ayıbı ülkemizden silene kadar mücadeleye devam edeceğiz"

"Kendini ötelenmiş hisseden, hakkını alamadığını düşünen herkese devletin adaletli kolları sonuna kadar açıktır" diyen Erdoğan, "Milletimizin huzuruna, birliğine düşmanlık etmeyenler, bizimle aynı rüyayı görmeseler de aynı derecede değerlidir. Bu zamana kadar yanımızda olmayanlara da diyorum ki milletimiz bir bütündür. Her bir vatandaşımızın iradesi değerlidir. Birimiz özgür olmadıkça diğerlerimiz de özgür olamaz. Birimiz kendini huzurlu hissetmedikçe diğerlerimiz de kendisini huzurlu hissedemez. Onun için helalleşme, balkon konuşması, empati, beyaz sayfa açmak gibi kavramları Türk siyasetine biz işler hale getirdik. Onun için ‘gel ne olursan ol yine gel’ dedik. Önümüzdeki dönemde bu temel ilkeye çok daha sıkı sarılacağız. Tek bir vatandaşımızın dahi adalet dairesi dışında kalmaması için her türlü çabayı göstereceğiz. Ülkemizin küresel boyutta iddia sahibi olmasının arkasındaki en önemli güçlerden biri de toplumsal yapımızın zenginliğidir. Siyasi, dini, etnik farklılıklarımız ayrışma değil hayatın renkleri olarak gören herkesle bu yolda birlikte yürümeye hazırız. Kadına şiddet, istismar, taciz insanlığa karşı işlenmiş büyük suçlardır. Bu ayıbı ülkemizden silene kadar mücadeleye devam edeceğiz. Kadına karşı her türlü cahiliye adetini ayaklarımızın altına aldık, alacağız" ifadelerini kullandı.

"Gelin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini sizlerle hayata geçirelim"

Gençlere seslenen Erdoğan, "Size dikte etmeyeceğiz, sizi kalıplara sokmaya çalışmayacağız. Sadece sizinle beraber çalışacağız. Size daha fazla alan açacağız. Doğruyu sizinle beraber tartışıp hayata geçireceğiz. Yanlışları sizinle tespit edip düzelteceğiz. İstihdamımız sizinle büyüyecek, vizyonumuz sizinle genişleyecek. Adalet sizinle yükselecek. Eğitim öğretim sistemimizi sizin beklentilerinizi karşılayacak şekilde geliştireceğiz. Hiçbir terör örgütünün ağına düşmenize izin vermeyeceğiz. Eğitim öğrenim hayatınızın ardında edindiğiniz bilgi birikimleri iş hayatına aktarmanızı sağlamak için gereken adımları birlikte atacağız. Farklı lisanlar, güncel gelişmeler, ileri teknolojilerle birlikte elbette dünyayı daha iyi tanıyacaksınız. Bunun yanında medeniyetinizi, kültürünüzü de en iyi şekilde öğreneceksiniz. Kökleri kurumuş bir ağacın uzun süre ayakla kalamayacağı gibi, geçmişi ile bağları kopmuş bir toplum da yıkılmaya mahkumdur. Avrupa’yı da Amerika’yı da bütün dünyayı bilmeniz, bir o kadar da kendi milli duruşunuzla hareket etmeniz için size destek olacağız. Tarihinizi öğrendikçe vizyonunuzun geliştiğini göreceksiniz. Gelin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini sizlerle hayata geçirelim" dedi.

"Cumhur ittifakı, bu birlik ve beraberlik anlayışının siyasete yansımasıdır"

Türkiye’nin birlik ve beraberliğini bozmaya çalışanların başarılı olamayacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yapılacak çok işimiz var. Bizi yolumuzdan döndürmeye çalışanlar hiç bitmeyecek. Bizim de birliğimiz sürecek. Cumhur ittifakı, bu birlik ve beraberlik anlayışının siyasete yansımasıdır. Yeri ve milli anlayışın Türkiye’nin bekası için seferber olmasının adıdır. Türkiye’nin yeni hükümet sistemi ile şahlanışıdır. Bu yolda yapmamız gerekenler birliğimizden taviz vermemektir. Milletimize kastedenlere bir kez daha haykırıyoruz. Başaramayacaksınız. Milletimizin dirliğini, birliğini bozamayacaksınız. Devletimiz hep payidar kalacak. Bu ülkeye diz çöktüremeyecekler, bu halka boyunduruk vuramayacaklar. Bizi hedeflerimizden vazgeçiremeyecekler. Bütün bunlar için önümüzde yeni bir yarış var. O da 24 Haziran seçimleridir. 15 Temmuz’da olduğu gibi bağımsızlığımızı canımız pahasına koruyacağız. Bin yıllık yolculuğumuz binlerce yıl akıp gidecek. İşte bunlar için tarihin önünde Allah’a and olsun ki davamızı 2023, 2053, 2071’e taşıyacağız. Hep birlikte tekrar edelim. Yemin olsun yolumuzdan dönmeyiz. Yemin olsun hedeflerimizden vazgeçmeyiz. Yemin olsun kardeşliğimize halel getirmeyiz. Rabbim davamızı, birliğimizi, ahdimizi aziz, yolumuzu açık eylesin" diye konuştu.