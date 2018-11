Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye zihni milli, işi yerli olmayan kadrolar tarafından işgal edilmişti”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin kaynaklarının yıllar boyu heba edildiğini belirterek, “Geçmişte siyasetten bürokrasiye her yer hayata insan odaklı bakmayan, zihni milli, işi yerli olmayan kadrolar tarafından işgal edilmişti. Türkiye bu sebeple pırlanta kıymetinde yıllarını boş tartışmalarla heba etmiştir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küçükçekmece'de Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu açılış törenine katıldı. Törende konuşan Erdoğan, engelli çocuklara verilen emeğin takdire şayan olduğunu vurgulayarak, “Ülkemizde bu tür evlatlarımız yıllarca sanki bir utanç sebebi gibi izbe köşelerde gizlenmişler, hayatlarını dört duvar arasında sürdürmüşlerdir. Romanlara, filmlere konu olan bu görüntüleri ortadan kaldırmak için çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Engelli bireylerin hayata kalıtımı konusunda devrim niteliğinde adımlar attık. Bugün 513 bin engelli birey evde bakım hizmetinden yararlanıyor. Ayrıca ülke genelinde 97 bakım ve rehabilitasyon merkezinde de 7 bin engelliye hizmet veriliyor. Özel bakım merkezlerinde 16 bine yaklaştı. Engelli bireylerin bakımlarına destek olmak için her birine ortalama 650 TL engelli aylığı ödeniyor. Geçmişte ailelerine yük olan engelli bireylerimiz bugün tam tersine ailelerine destek verir hale gelmişlerdir” diye konuştu.

"Kamuda 54 bin memur, kamu ve özel sektörde 112 bin işçi engelli kadrosunda istihdam edildi”

Engellilerin istihdamına da büyük önem verdiklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugüne kadar kamuda 54 bin memur, kamu ve özel sektörde 112 bine yakın işçi kadrosunda engelli istihdamı gerçekleştirdik. Özel sektörde kota fazlası çalıştıran engellilerin sigorta primlerinin tamamını destek kapsamına aldık. Özel eğitime verdiğimiz desteği geliştirerek hizmetlerde faydalanmak için gereken engel oranını yüzde 20'ye kadar düşürdük. Otistik bireylere yönelik özel bir otizm eylem planı hazırladık. Bu plan ülkemizde sayıları 1 milyonu bulduğu tahmin edilen, aileleri ile birlikte 4-5 milyonluk bir kesimi kapsıyor. İçinde 6 ana başlık ve 26 tedbirin yer aldığı bu eylem planı hayata geçiriliyor” şeklinde konuştu.

“Türkiye zihni milli, işi yerli olmayan kadrolar tarafından işgal edilmişti”

Geçmişte Türkiye'nin kaynaklarının heba edilerek peşkeş çekildiğini söyleyen Erdoğan, “Geçmişte yıllarca bu ülkenin kaynaklarını adeta babalarının malı gibi kullanan peşkeş çeken yerli ve milli her türlü hamleyi boğan bir zihniyetin yerine insan odaklı bir anlayışı her alanda yerleştirdik. Bugün ülkemizde yapılan işleri 20 yıl önce 40 yıl önce niye yapılmadığını sorusunun cevabı işte bu kavramlarda ilgili. Çünkü geçmişte siyasetten bürokrasiye her yer hayata insan odaklı bakmayan, zihni milli, işi yerli olmayan kadrolar tarafından işgal edilmişti. Türkiye bu sebeple pırlanta kıymetinde yıllarını boş tartışmalarla heba etmiştir. Biz Türkiye'yi eğitim sağlık adalet ve emniyet üzerinde yükselteceğimiz söyleyerek işe koyulduğumuzda karşımıza çıkarılan engeller, ülkeyi yeniden bu kirli iklime sürükleme amacı taşıyordu. Ülkemizi büyüttükçe bu engelleri birer birer aştık. Türkiye ileriye doğru gittikçe bu defa oynanan oyunların mahiyeti değişti. Tarihimizde eşi benzeri görülmemiş saldırılara maruz kaldık. İnsani yaşat ki devlet yaşasın anlayışından taviz vermedik” ifadelerini kullandı.

"Birileri gibi tankları görüp Bakırköy belediyesine kaçmadık”

Devlet millet bütünleşmesinin önemine işaret eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hükümetlerimiz döneminde hayata geçirdiğimiz sosyal yardımlarla, güvenliğimiz konusunda gösterdiğimiz kararlılıkla biz bu bütünleşmeyi sağlamayı başardık. Terör örgütlerine pabuç bırakmayan, 15 Temmuzda darbecilerin karşısına dikilen, siyasette ve ekonomide oynana oyunları bozan bir ülke haline geldik. Meydanlarda birlikte beraber yaptık. Birileri gibi tankları görüp Bakırköy belediyesine kaçmadık. Önümüzde 2023 hedeflerimiz var. Bizi bu hedeflerden uzaklaştırmak için her türlü kumpas kuruldu. Her şeye rağmen hedeflerimize yürüme kararlılığından vazgeçmedik. Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük mirasın bu hedef üzerinde inşa edeceğimiz 2053 ve 2071 vizyonları olarak görüyoruz. Devlet millet arasındaki bağ geleceğe güvenle bakmamızı sağlıyor. Geleceğini bizimle birlikte gören yüzlerce milyon insanın beklentilerine de karşılık vermek mecburiyetindeyiz. Bunun için çok çalışmalıyız."

“Fitnecilere, fesatçılara, provokatörlere fırsat vermememiz gerekiyor”

Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda daha da büyüyerek hedeflerine ulaşacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kazanırsak birlikte kazanacak, kaybedersek birlikte kaybedeceğiz. Geçtiğimiz 16 yılda 3 kat büyüttüğümüz Türkiye'yi önümüzdeki dönemde iki kat daha büyüttüğümüzde hedeflerimize ulaşacağız. O zaman hep birlikte farklı bir lige çıkacağız. Bu yeni Türkiye inşallah kendisi ile birlikte bölgesindeki herkes için yepyeni bir dönemin kapılarını aralayacaktır. Bunun için bizim birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkmamız, fitnecilere, fesatçılara, provokatörlere fırsat vermemiz gerekiyor. Saflarını sıkı tutan milletimizin önümüzdeki dönemde de aynı dirayeti göstereceğine inanıyorum” dedi.