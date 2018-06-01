Artık öyle bir şey yok. Bizim taksicilik sistemi var. Bu nereden çıktı. Avrupa’da varmış, bana ne oradan ya biz karanını vereceğiz. Bu konuyla ilgili olarak sayın vali bütün yetki sizde İç İşleri Bakanlığımız talimatı verdi. Kendine göre taksicilik sistemi böyle bir şey yok” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı’daki Avrasya Gösteri Merkezinde Özel Halk Otobüsleri Birliğinin düzenlediği iftarda şoförlerle bir araya geldi. Adıyaman’daki programının ardından İstanbul’a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel halk otobüsü şoförleriyle birlikte orucunu açtı.

“Engellerden dolayı pes etseydik, ülkemizi bugünkü konuma getiremezdik”

Program kapsamında özel halk otobüsü şoförlerine hitap eden cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hiç vakit kaybetmeden bismillah dedik, yol medeniyettir anlayışıyla çalıştık büyükşehir belediye başkanlığında kazandığımız tecrübeleri hemen uyguladık. 1994’ten itibaren taşımacılık konusunda İstanbul nasıl büyük bir dönüşüm yaptıysak aynı şekilde 81 vilayette de yaptık. Şehir içi şehirlerarası yapmadan hiçbir insanımızı dışlamadan projeleri hayata geçirdik. 26 bin km yükselttik otoyol 2 bin 650 km çıkarttık. 70 ili birbirine bağlayarak toplam sayıyı 76 taşıdık, 83 olan tünel sayısı 341 tünele ulaştık. Bu süreçte kendimizi asla muhalefetin sığı dünyasına hapsetmedik. Daima daha modern, kalite ve güzelini ülkemize kazandırmaya çalıştık. Avrupa ABD gelişmiş ülkelerde insanlar hangi standartlarda yaşıyorlar çok daha iyisini milletimize sağlamaya çalıştık. Bazı şoför kardeşlerimizi otobüs ve minibüslerinin camlarına yazdığı yazılar var. Bunlardan bir tanesi ‘başarı boş duranın değil, koşturanın hakkıdır’ diyor. AK Partinin her alanda yazdığı başarı hikayesinin özüdür, özetidir. Ter dökmeden koşmadan zorluklar karşısında mücadele etmeden başarı beklenmek beyhude bir uğraştır. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü böyle yapıldı. Aşk ile koşan yorulmaz. Engellerden dolayı pes etseydik, ülkemizi bugünkü konuma getiremezdik. İçerden ve dışarıdan gelen saldırılara boyun eğseydik, merhum Menderesin akıbetinden kurtaramazdık. Menzile kilitlenen şoför kardeşlerimizin gibi 16 yıldır yoldan ve hedeflerden ayırmadık. Sabrettik, sebat ettik, ülkemizin tarihinin en büyük hizmetleriyle buluşturduk. Yollarla, tünellerle, köprüler ve altgeçitlerle şoförlerimizi yükünü hafifletirken, vatandaşlarımızın evlerine ve işlerine ulaşmasını sağladık” dedi.

“Bu iş çıraklık işi değil, bu işi ustalık işi ustalık, öyle kolay gelmedik”

Yeni döneme hazırlandıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu dönemde hizmet kervanını çok daha ileriye götüreceğiz. Şehir içi ve dışı alt yapısında ülkemizi gelişmiş ülkeler ligine taşıyacağız. 433 km 700 km tünel uzunluğunu çıkartacağız. Şuan 26 bin km olan bölünmüş yalları 36 bin 500 km ulaştıracağız. 2 bin 650 km olan otoban ağını 5 bin km üzerine çıkaracağız. Zigana tünelini önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. Boğazın altına inşa ettiğimiz Marmaray ve Avrasya Tünelinin yanı çok daha büyük bir halka ekleyeceğiz. 3 katlı büyük İstanbul Tünelinin çalışmalarına yakında başlayacağız. Marmaray sadece ülkemizin değil dünyanın en büyük projelerinden biridir. 2013 ‘ten bu yana Marmaray’ı 268 milyon kişi Marmaray’ı kullanarak boğazın altından Asya’dan Avrupa’ya geçti. Yavuz Sultan Selim Köprüsünü 2016 da açtık, yaklaşık 27 milyon araç geçti. O araçlar oradan geçmeseydi Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne yük olacaktı. Avrasya Tünelini 2016 tarihinde açtık, bugüne kadar 23 milyon araç geçti. Açılmasaydı birinci köprüye yük olacaktı. Oraların yükünü almış oldu. Bizim yalanla aldatma ve iftira ile işimiz olmaz. Bazıları ince ince yalanlar söyleyip duruyor. Bu iş çıraklık işi değil, bu işi ustalık işi ustalık, öyle kolay gelmedik. Biz icraatlerimizle konuşuruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şoförlere KDV müjdesi

Özel Halk Otobüsü şoförlerine müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Sizlerin ekonomik olarak yükünü hafifletecek müjdeleri paylaşmak istiyorum. İlk müjdem sizin Katma Değer Vergisine ilişkin olacak. KDV ödeyelim ama basit olsun, ödeyebileceğimiz kadar olsun dediniz. Arkadaşlarımız sizlerle bir araya geldiler. Sıkıntılarınız taleplerinizi not aldılar. Bu soruna sizlerle beraber çözüm geliştirdiler. Artık her aya yolculardan tahsil ettiğiniz KDV dahil hasılatının yüzde 1,5 KDV olarak maliyeye ödeyeceksin. Buna karşılık fatura konusundaki zorluklardan kurtulacaksınız. Sizinle maliye arasında artık daha basit daha kolay ödenebilir vergi ödeme sistemi kurmuş olacağız. Bu sisteme geçmek yine sizin isteğinize bağlı, ister bu sistemle vergi ödersiniz, isterse faturalara göre ödersiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Tabi KDV’de yaptığımız bu kolaylığı sizlerin ödeyeceği yıllık gelir vergisinde de yapabiliriz. Bu konuda da arkadaşlarımızı sizlerle çalışmayı sürdürecekler. Yaparsa AK Parti yapar. Artık 24 Haziran’dan sonra başkanlık sistemine geçiyoruz, işimiz daha kolay olacak” dedi.

“Ücretsiz yolcu başına verilen ödeme tutarlarını yüzde 33 artırdık”

Özel Hak otobüsü şoförlerine bir müjde daha veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ,”İkinci müjdem, özel halk otobüslerimizin ücretsiz olarak taşıdığı yolculara karşılık her ay kendilerine ödemeye ilişkindir. Hepinizin bildiği gibi Ankara ve İstanbul gibi illerde Özel halk otobüsü başına aylık bin lira diğer büyükşehirlerde 750 lira, diğer 600 lira ödüyoruz. Bu uygulamaya 2015 yılında başladık. Gelecek aydan itibaren bu ödemeleri artırıyoruz. Buna göre Ankara ve İstanbul aylık bin lira olan ödeme bin 330 liraya diğer büyükşehirlerde 750 olan bin liraya diğer belediyelerde 600 lira olan ödeme 800 liraya çıkarılacak. Yani ödeme tutarlarını yüzde 33 oranında artırıyoruz. Böylece ücretsiz taşıma hizmetinin karşılığını verme konusunda önemli bir adım atıyoruz. Bununla da kalmadık Büyükşehir belediyelerinin halk otobüsleri ve deniz araçları işletmecilerine ödeme yapabilmelerinin önünü açtık. Bu düzenlemen hayırlı olsun” diye konuştu.

“Uber diye bir şey çıkmış, o iş bitti, artık öyle bir şey yok”

Yaptığı konuşmada Uber konusuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “D2 yetki belgesine dayalı olarak taksici esnafımıza alternatif hizmet verilmesi mevzuat açısından zaten mümkün değildir. Uygulamadaki bu yanlış anlaşılmaya yönelik bu adımları hem Ulaştırma Bakanlığımız, hem İçişleri Bakanlığımız, hem de belediyemiz attı. Taksici esnafımızın da burada durup kendisini bir muhasebeye tabi tutması gerekiyor. Hem teknik kalite anlamında hem de müşteri hizmet standartlarını yükseltmeyen bir sistemini varlığını uzun süre devam ettirebilmesi mümkün değildir. Er veya geç bir alternatif gelir bu sistemi değiştirir. Taksicilerimiz kendilerine verilen imkanı, değişimi ve dönüşüm gerçekleştirerek en iyi şekilde değerlendirmeye davet ediyoruz. Bir de bu Uber muber diye bir şey çıkmış, o iş bitti. Artık öyle bir şey yok. Geçenlerde bunu sayın Başbakan açıkladı. Bizim taksicilik sistemi var. Bu nereden çıktı. Avrupa’da varmış, bana ne oradan ya biz karanını vereceğiz. Bu konuyla ilgili olarak sayın vali bütün yetki sizde İç İşleri Bakanlığımız talimatı verdi. Kendine göre taksicilik sistemi yok böyle bir şey, kusura bakmasınlar. Trafik bunların üzerine gidecek, gereğini yapacak. Taksilerimizin, hakkını kaptıramayız, yedirtemeyiz” şeklinde konuştu.