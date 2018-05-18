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18 Mayıs 2018 16:42

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli el ele mitinge katılanları selamladı

Yenikapı’daki "Zulme lanet Kudüs’e destek" katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kürsüde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile el ele mitinge katılanları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli el ele mitinge katılanları selamladı

18 Mayıs 2018 16:42


Yenikapı’daki " Zulme lanet Kudüs’e destek" mitingine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte helikopterle geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterden indikten sonra eşi Emine Erdoğan ile birlikte yürüyerek miting alanına geldi. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile kürsüye çıkarak vatandaşları selamladı. Erdoğan miting alanına gelmeden hemen önce ise TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici,zirveye gelen İİT’ye üye ülkelerin temsilcileri ile vatandaşları el sallayarak selamladı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli el ele tutuşarak vatandaşları tekrar selamladı




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