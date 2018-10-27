Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Yaklaşık 60 bin kişinin dönmesi bu sürecin başarısıdır”

Dörtlü Suriye Zirvesi'nin ardından basın mensuplarının sorusunu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bütün hedefimiz buradaki halkın huzurunu sağlamaktır. Yaklaşık 60 bin kişinin dönmesi bu sürecin başarısıdır. Sayın Putin'e ve burada gayreti olan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilen Dörtlü Suriye Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“Yaklaşık 60 bin kişinin dönmesi bu sürecin başarısıdır”

Basın mensubunun İdlib'le ilgili sorusunu cevaplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Özellikle İdlib konusunda gerçekten aramızdaki 10 maddelik muhtıra birçok şeyi cevaplıyor. Her şeyden önce 12 gözlem notasıyla zaten orada Rusya ile gayet dayanışma içinde çalışma yapıyoruz. 12 gözlem noktasının dışında 10 gözlem noktasına Rusya sahip. Bunların hepsi bölgenin güvenliğine yönelik atılan adımlardır. Fakat hepsinden öte, İdlib muhtırasındaki dikkat çeken konu aşırı radikal güçlerin Türkiye tarafından kontrol altına alınmasıdır. Bunun dışında da rejimin aynı şekilde 15-20 kilometrelik bölgede herhangi bir tehdidini kaldırma sürecini de Rusya'nın kendi kontrolü altına almasıdır. Bütün mesele ağır silahların İdlib silahların çekilerek bunların merkezde sivil halkı rahatsız etmemesinin sağlanmasıdır. Aynı şekilde orada yapılacak silahlı saldırılar karşısında bir mutabakat içinde Türkiye ve Rusya Federasyonunun alacağı tavırdır. Alt birimlerimiz çalışmalarını sürdürüyorlar. Bütün hedefimiz buradaki halkın huzurunu sağlamaktır. Yaklaşık 60 bin kişinin dönmesi bu sürecin başarısıdır. Sayın Putin'e ve burada gayreti olan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi.

“Astana süreci çok zorlu bir süreçti, kolay bir hikaye değildi”

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, “Bu formatta bu konuda henüz bir anlaşma sağlamadık ama her şey olabilir. Katılımcıların sayısının artırılması faydalıdır. İlk bunu Fransa Cumhurbaşkanı teklif etti. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunu destekledi. Faydalı bir görüşme oldu. 9 ay geçti aradan dediniz. Soçi'den somut bir karar elde edilmedi dediniz. Astana Sürecinin başlangıcından evvel, taraflar bir sene boyunca hiç toplanmadılar. Bu süreç adeta sekteye uğramak üzereydi. Zorlu bir süreçti hiçbir şey yapılmıyordu. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı ile Astana sürecini başlattık. Çok zorlu bir süreçti, kolay bir hikaye değildi. Suriye Ulusal Diyalog Kongresini Soçi'de yapmak kolay olmadı. Gerçekten istediğimiz kadar hızlı ilerleyemiyoruz fakat başarılar elde edildi. Suriye hükümetini kendi listesini vermek konusunda ikna ettik. Sonra meslektaşlarımız Türkiye Cumhurbaşkanı kendine payına düşeni yaptı. Muhalefeti temsil eden bir liste ortaya çıktı. Şimdi de 3. Listeyi hazırlıyoruz. Bu zorlu bir süreçtir. Tüm tarafların güvendiği bir komite olmalıdır. Fakat sabırlı olmak lazım, bu sürecin katılımcılarına saygı duymalıyız ancak bu şekilde başarılı olabiliriz” diye konuştu.