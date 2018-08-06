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06 Ağustos 2018 15:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Çamlıca korusunda sevgi seli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan, Çamlıca’daki Radyo-TV kulesindeki incelemelerinin ardından, koru içerisinde vatandaşlarla buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Çamlıca korusunda sevgi seli

06 Ağustos 2018 15:14

Makam aracından inen Erdoğan, ağaç altında oturan yaşlı iki kadına sarılarak elini öptü ardından çocuklarla bol bol fotoğraf çektirdi.


Küçük Çamlıca’daki Radyo-TV kulesinde inceleme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemesinin ardından makam aracı ile ayrılırken, koruda bulunan vatandaşların ilgisi ile karşılaştı. Makam aracından inerek korudaki vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, ağacın altında oturan iki yaşlı kadına yöneldi. Yaşlı kadınların elini öpen ve selamlaşan Erdoğan, yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla ve çocuklarla fotoğraf çektirdi. Makam aracına bindikten sonra korunun çıkışında da tekerlekli sandalye ile bekleyen engelli bir vatandaşı da gören Erdoğan, burada da inerek vatandaşla fotoğraf çektirdi ve bir süre sohbet etti. Engelli vatandaş Erdoğan ile vedalaşırken, sarılarak sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan, daha sonra Beylerbeyi Sarayı’na geçti.




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