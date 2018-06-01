Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğup büyüdüğü Kasımpaşa’dan destek

Erdoğan’ın seçim kampanyasına bağışta bulunmak isteyen vatandaşlar, banka şubesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a doğup büyüdüğü Kasımpaşa’dan destek geldi. Kasımpaşalı vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan için düzenlenen seçim kampanyasına bağışta bulundu. Ziraat Bankası şubesi önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde “Biz de varız” yazılı pankartlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek verdiler. Banka şubesi önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, ellerinde darbuka ve zurnayla da renkli görüntüler oluşturdu. Kampanyaya vatandaşların yanı sıra Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da destek verdi.

“ İnşallah 24 Haziran’da Türkiye vakti olacak “

Yeni sistemle bugüne kadar yapılanların kat kat daha üzerine koyulacağını belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Bugün 24 Haziran seçimlerinin arifesindeyiz. Gördüğünüz gibi Kasımpaşalılar, Beyoğlulular yoğun bir şekilde Cumhurbaşkanımıza kampanyasında desteklerini belirtmek üzere bir araya geldi. İnşallah 24 Haziran’da Türkiye vakti olacak. Bugüne kadar yapılanlar edilenler Türkiye’ye ciddi bir çıta koydu ama şimdi sıçrama vakti. Şimdi o yapılanlara kat kat üzerine koyma ve neticelerini daha hızlı alma vakti çünkü yeni sistem Türkiye’deki idari mekanizmayı güçlendiren, hızlı karar alma süreçlerini ön plana çıkartan özellikle de ekonomiye ciddi destek verecek bir süreç olarak tarif ediyoruz. Türkiye yeni idari mekanizmasıyla çok daha iyi yerlere varacak. Durmak yok yola devam diyoruz. Emek veren, destek veren tüm Beyoğlululara bugün burayı dolduran bütün kardeşlerime bu anlamda teşekkürlerimi de ayrıca sunuyorum. Sonuçta bu dava memleketimizin davasıdır. Memleketimizin refah davasıdır. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

“Vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a büyük destek “

Kasımpaşa’da yaşayan Arif Duyar isimli vatandaş, “Cumhurbaşkanımıza, dünya liderine destek olmak için buradayız. Kendimi mutlu hissediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a her zaman destek verdiğini belirten Güler Gülboy, “2000 senesinden beri Cumhurbaşkanımızla beraberim. Ondan hiçbir zaman için de ayrılmadım, ayrılmak da istemiyorum" dedi.

"2003’te reisimiz geldi ve çok şey değişti"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sonra Türkiye’de çok şeyin değiştiğini söyleyen Cemil Akbaş ise, “Biz yıllar önce yağ kuyruğu, zeytin kuyruğu, peynir kuyruğu gibi bildiğimiz çileleri çektik. Geçmişte Özal devreye girdi. Çok iyi yaşantımız oldu. Özal gittikten sonra gene 2 -3 kişi arasında uyumsuzluk oldu. O benim, şu benim gibi ayrımcılık oldu. Devletimiz resmen gidiyordu. 2003’te reisimiz geldi ve devreye girdi. Çok şey değişti. Yağımız, şekerimiz geldi. Yollar yapıldı. Allah ondan razı olsun. Böyle bir adam hayatta gelmez. Ona buradan desteklerimi sunuyorum “ dedi.