İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AVM işletmecilerine Türk Lirası uyarısı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AVM işletmecilerine seslenerek, "Türk Lirası dururken hala dolar ile hareket edecek olursanız kusura bakmayın takkeleri değişiriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AVM işletmecilerine seslenerek, "Türk Lirası dururken hala dolar ile hareket edecek olursanız kusura bakmayın takkeleri değişiriz" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül töreninde yaptığı kısa açıklamada dolar kuruna değinerek, "Biz bunların hepsini aşacağız. Siz bu konuşulanlara bakmayız. Dolar falan filan biz bunların hepsini aşar geçeriz" ifadelerini kullandı.


AVM işletmecilerine de çağrıda bulunan Erdoğan, "Türk Lirası dururken hala dolar ile hareket edecek olursanız kusura bakmayın takkeleri değişiriz. Burası Türkiye. Buranın parası Türk Lirası" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.