Ödülü Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. Çağırıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı engellilerin eğitim gördüğü Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’na davet etti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından “Engelleri Aşanlar 2017” programı düzenlendi. AK Parti Genel Merkez binasında gerçekleştirilen törene katılan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, engelli olmanın dört duvar arasına hapsolmak, ailesine ve topluma yük olmak anlamına gelmediğine dikkati çekerek, "Önemli olan engelli kardeşlerimize bu fırsatı tanımaktır. Türkiye engellilerini hayatın dışında tutacak, dört duvara hapsedecek kadar müsrif bir ülke değildir, olamaz. Bizim 80 milyon vatandaşımızın her biri gibi engellilerimizin de katkısına ihtiyacımız bulunuyor. Bunun için önce engellilerimizle ilgili güçlü bir hukuki alt yapı oluşturduk" diye konuştu. Sahne gösterileri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması işitme engelliler için işaret diliyle aktarıldı.

Başkan Çağırıcı ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı

Konuşmanın ardından eğitim, müzik, kültür, sanat, spor, yenilikçilik, sosyal sorumluluk ve erişilebilirlik alanlarında başarılı olanlar ödüllendirildi. Kültür ve Sanat kategorisinde “Martısız Adanın Martıları” adlı tiyatro oyunuyla Bağcılar Belediyesi ödülü kazandı. Anonsun ardından Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, engelli tiyatro oyuncuları Büşra Yağlı ve Hamza Demir sahneye çıktı.

Çağırıcı ve engelli oyuncular ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. Erdoğan, Başkan Çağırıcı ve ekibini bu anlamlı sanat etkinliğinden dolayı tebrik etti. Çağırıcı da Erdoğan’ı engellilerin eğitim gördüğü Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’na davet etti. Öte yandan programda Bağcılar Belediyesi ödül alan tek yerel yönetim oldu.

“Bu oyunda engelli ve engelsiz vatandaşlarımız birlikte oynuyor”

Başkan Çağırıcı yaptığı konuşmada “Engellilerimizi hak ettikleri bu başarıdan dolayı can-ı gönülden tebrik ediyorum. İçerik bakımından değişik bir oyun. Engelli ve engelsiz vatandaşlarımız birlikte oynuyor. Bu durum birlikte yaşama kültürüne çok önemli katkılar sağlıyor. İzleyenlerde de farkındalık oluşturuyor. En önemli özelliği ise oyun öncesi ve sonrası engellilikle ilgili davranış ölçümleri yapılıyor. Bu da oyunun izleyicideki engellilik algısındaki değişimi ölçmektedir” dedi.

“Toplamda bin 250 perde açan oyunu 110 bin seyirci izledi”

Birincilik ödülü alan “Martısız Adanın Martıları” adlı oyun Bağcılar Belediyesi “Engel Tanımam Tiyatrosu” öğrencileri tarafından oynanıyor. Toplamda bin 250 perde açan oyunu 110 bin seyirci izledi.

Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Öznur Çalık, Ravza Kavakcı Kan, Çiğdem Karaaslan, Hayati Yazıcı, Cevdet Yılmaz, Mahir Ünal, Hamza Dağ, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam, farklı branşlardaki engelli sporcular, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı sporcuları, engellilerle ilgili sosyal sorumluluk projelerinde yer alan şirketlerin yöneticileri katıldı.