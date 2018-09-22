Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bilim insanlarına "dönün" çağrısı (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bilim insanlarına çağrıda bulunarak, "Bilim insanlarımızın yurda dönüş seferberliğini başlatıyor ve uluslararası lider araştırmacılar programı hazırlıyoruz. Buradan dünyanın her yerindeki bilim insanlarımızı, ülkemizde başlattığımız bilim ve teknoloji atılımımıza katılmaya davet ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) katıldı. Törende konuşan Erdoğan, başbakanlığı döneminde milli savunma sistemlerine büyük önem verdiğini vurgulayarak “Tank, helikopter, insansız hava aracı gibi pek çok ürünün hazır alım projelerini iptal ederek tamamında milli özgün model geliştirme çalışmalarını başlattık. Bu sayede savunma sanayi ihtiyaçlarının yüzde 65'ini kendi üreten ülke konumuna gelmiştir. Sadece kendi ihtiyaçlarımızı karşılamakla kalmadık aynı zamanda önemli bir ihracat düzeyine de ulaştık. Halen ülkemiz 600 üzerinde savunma sanayi projesi yürütülüyor. Şayet bu düzeye gelmemiş olsaydık, şu anda yürüttüğümüz sınır içi ve ötesi operasyonlarda çok büyük zorluklarla karşılaşırdık. Eğer Afrin'de başarıyı sağladıysak, Cerablus'ta sağladıysak, eğer Cudi'de Gabar'da arka arkaya başarılar geliyorsa, eğer Kandil'de başarılar geliyorsa bütün bunalır büyük bir kısmını artık ülkemizde üretir hale geldik” diye konuştu.

"Bilim insanlarımızın yurda dönüş seferberliğini başlatıyoruz"

Türkiye'nin son yıllarda yaşadıklarının bağımsızlık ile teknoloji arasındaki ilişkiyi gözler önüne serdiğini vurgulayan Erdoğan, “Savunma sanayimizi geliştikçe orta ve yüksek teknolojiye dayalı araştırma geliştirme ve ticari ürün faaliyetleri hızlanmaya başladı. Bunun yalında diğer kritik teknolojileri de yerli olarak geliştirerek bağımsızlığımızı perçinlemeye çalışıyoruz. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olacağız derken işin bu boyutun da kastediyoruz. Bu çerçevede bilim insanlarımızın yurda dönüş seferberliğini başlatıyor ve uluslararası lider araştırmacılar programı hazırlıyoruz. Buradan dünyanın her yerindeki bilim insanlarımızı, ülkemizde başlattığımız bilim ve teknoloji atılımımıza katılmaya davet ediyorum. 1930, 1940'larda hamlelerimizi o zaman engellediler. Bu dönemde de elbet projelerimiz sabote edilmeye çalışıldı. Ama artık bu projeleri sabote edecek bir iktidar yok, ön açan bir iktidar var” şeklinde konuştu.

"İma yoluyla Nuri Demirağ'ların akıbetiyle tehdit edildiğimiz anlar dahi oldu"

Erdoğan bu süreçte tehdit edildikleri anlar bile olduğunu kaydederek, “Biz attığımız her adımda ‘Boş verin. Ne yapacaksınız yeni teknolojiyi, size en gelişmişini verelim' teklifleri ile karşılaştık. Sürekli daha iyisini daha ucuza vermek vaadiyle kandırılmak istendik. Şu İHA'ları vemediler. Paramızla vermediler ama terör örgütlerine 19 bin tır silah mühimmat gönderiyorlar. 3 bin kargo uçağıyla silah mühimmat gönderiyorlar. Bunlar bize dost görünenler, stratejik ortak görünenler. Hatta ima yoluyla Nuri Demirağ'ların akıbetiyle tehdit edildiğimiz anlar dahi oldu. Biz hiçbirine eyvallah etmedik. Allah'ın verdiği ömrü kimse kısaltamaz. Önceliklerimiz çerçevesinde başlattığımız projeleri sabırla takip ettik, ediyoruz, edeceğiz. Sadece insansı hava araçlarının hikayesi bile filmlere konu olacak kadar ilginçtir, çarpıcıdır, düşündürücüdür. Hala attığımız her adımda benzer sıkıntıları yaşamaya devam ediyoruz Allah'ın izni ile bunların da üstesinden geleceğiz” ifadelerini kullandı.

"Hayallerinizin peşinden gidin"

Teknolojide ileri bir düzeye gelmenin tek yolunun çok çalışmak olduğunu söyleyen Erdoğan, gençlere tavsiyelerde de bulunarak, “Lütfen hayallerinizin peşinden gidin. Siz bu yola girdiğinizde yanınızda üniversiteleri ile, araştırma geliştirme destekleri ile, teşvik programları ile, hibe uygulamaları ile devletinizi bulacaksınız.

Karşılaştığınız zorluklardan, hayal kırıklıklarından asla yılmadan yola devam edin. Eğer Tayyip Erdoğan sizin yaşlarınızdayken ilk karşılaştığı zorluk karşısında pes edip evine dönseydi, bugün burada olamazdı. Bizim inancımızda ümitsizliğe asla yer yoktur. Yüreğinizdeki iman asla bitmeyecek olan en önemli sermayenizdir” dedi.