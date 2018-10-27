Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dörtlü Suriye Zirvesi'nde Cemal Kaşıkçı açıklaması

Dörtlü Suriye Zirvesi'nde Cemal Kaşıkçı ile ilgili sorulan soruyu cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İçeride 18 tane tutuklu var. Bu 18 tutuklu ülkemize gelen kişilerdir. Böyle bir dağılımı var. Bu 18 kişiyi Türkiye'ye kimler gönderdi? Bunun cevabını Suudi yetkililerin vermesi gerekir. Suudi Arabistan'ın yetkili mercilerinden açıklama geldi. Türkiye'deki yerli işbirlikçilere cesedin teslim edildiğine dair bir şey söylendi. Yerli işbirlikçi kimdir? Bunu açıklamayı yapan kişi ya da kişiler ortaya koymalıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilen Dörtlü Suriye Zirvesi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cemal Kaşıkçı ile ilgili sorulan soruyu cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Merhum Cemal Kaşıkçı ile ilgili olarak ikili görüşmelerde bu konu ele alındı. Gerekli bilgileri kendilerine verdim. Daha önce de zaten istihbarat örgütlerimizle yapılmış olan bu konuda çeşitli bilgilendirmeler oldu. Bugün ikili görüşmeyle detaya girdim. Açık bir şekilde ifade ediyorum, şu anda uluslararası medyanın burada oluşu böyle bir cevabı gerektiriyor. İçeride 18 tane tutuklu var. Bu 18 tutuklu ülkemize gelen kişilerdir. Böyle bir dağılımı var. Bu 18 kişiyi Türkiye'ye kimler gönderdi? Bunun cevabını Suudi yetkililerin vermesi gerekir. Daha sonra Suudi Arabistan'ın yetkili mercilerinden açıklama geldi. Türkiye'deki yerli işbirlikçilere cesedin teslim edildiğine dair bir şey söylendi. Yerli işbirlikçi kimdir? Bunu açıklamayı yapan kişi ya da kişiler ortaya koymalıdır. Her türlü ceza alacaklarını söylüyorlar. Suç İstanbul'da işlenmiştir. Suudi Arabistan bu yargılamada kendileri bu işi yapmayacaklarsa bu yargılamayı bizim yapmaya hazır olduğumuzu dün Adalet Bakanlığı vasıtasıyla resmi kanallardan yaptık. Bunun cevabını bekleyeceğiz. Bunun yanında Suudi Arabistan başsavcısını yarın buraya gönderiyor. İstanbul başsavcımızla kendi yanındaki heyetiyle görüşmeler yapacaklar. Bu görüşmenin neticesinin önemsiyorum. Bu süreç içerisinde emniyet teşkilatımız bunun yanında istihbarat teşkilatı ve yargı teşkilatımızı hepsi yoğun çalışma içindeler. Bu çalışmalar bitmemiştir. Hâlâ bu çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"AB olarak kendi ortak değerlerimizde gerekenlerin yapılacağını taahhüt etmek isterim"

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemiş olduğu gibi Cemal Kaşıkçı ile ilgili konuyu ele aldık. Tabi ki Fransa Cumhurbaşkanı ile görüşmemizde Cemal Kaşıkçı ve kendisinin feci ölümüyle ilgili konuyu ele aldık. Federal hükümetin koalisyon anlaşmasıyla birlikte Yemen savaşı bakamından kesin bir politika sürdürdüğümüzü Suudi Arabistan'a silah ihracatının tarafımızdan yapılmadığı ve buna karşı karar aldığımızı söyledik. Bu ölümle ilgili kimlerin failler olduğunu ortaya çıkardıktan sonra AB olarak kendi ortak değerlerimizde gerekenlerin yapılacağını taahhüt etmek isterim" dedi.

"Yaptırımların tutarlı ve tam olması gerekiyor"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, "Bu korkunç cinayeti ele aldık. Kınıyoruz. Olan biteni kınıyoruz. Konuyla ilgili istihbarat paylaştık. Türkiye'nin de şimdiye kadar ki son derece önemli. Bir takım olgular söz konusu soruşturma konusuna kadar gitmeli. Sorumlulukların ortaya çıkarılması için sonuna kadar gidilmeli, yaptırımların tutarlı ve tam olması gerekiyor. Son derece somut ve orantılı olmalıdır. Bazı sektörlerle ilgili kalmamalı. Avrupa bir eş güdüm içinde hareket etmelidir" diye konuştu.