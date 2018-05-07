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07 Mayıs 2018 13:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan eşi Emine Erdoğan’a zeytin dalı jesti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan’la birlikte İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Zeytin Dağı Barış Ödülleri törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan eşi Emine Erdoğan’a zeytin dalı jesti

07 Mayıs 2018 13:12

Törende konuşmasına başlamadan önce kürsüde bulunan zeytin dalını eşi Emine Erdoğan’a hediye veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın jesti salonda bulunanlarca alkışlandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen Zeytin Dağı Barış Ödülleri törenine katıldı. Eşi Emine Erdoğan ile törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmak için kürsüye çıktı. Kürsüde bulunan zeytin dalını eline alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan’a zeytin dalını hediye ederek jest yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından konuşmasına başladı.




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