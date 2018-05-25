Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İBB’ye ziyaret

Uzun süren ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı belediye binası önünde bekleyen kalabalık, sevgi gösterisinde bulunurken, Erdoğan ile konuşan küçük bir kız çocuğu gözyaşlarına boğuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Süleymaniye Camii’nde kıldı. Cuma namazının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Saraçhane’deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne(İBB)geçti. İBB binasına bir ziyaret gerçekleştiren Erdoğan’a, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver eşlik etti. İBB Başkanı Mevlüt Uysal ile biraraya gelen Erdoğan, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun bir süre belediye binasında kaldı.

Erdoğan’ın belediye binasından çıkışı sırasında çevrede bulunan kalabalık, sevgi gösterisinde bulunarak, "Reis bizi iftara götür" şeklinde slogan attı. Vatandaşların ilgisine karşılık veren Ertdoğan, kalabalığa yaklaşarak vatandaşlarla tokalaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir süre sohbet eden küçük bir kız çocuğunun heyecandan ağladığı görüldü. Daha sonra annesini de yanına çağıran küçük kızın Erdoğan’dan bir yardım talebinde bulunduğu öğrenildi. Daha sonra anne ve kızın mutluluktan birbirine sarıldığı görüldü.

Vatandaşlar, Erdoğan’a İstanbul’a yapılacak millet bahçelerinden dolayı teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise kendisine taleplerde bulunan vatandaşları tek tek dinleyerek, isteklerinin yapılması talimatını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra belediyeden ayrıldı.