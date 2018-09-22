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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kasımpaşa'ya sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST’in ardından büyüdüğü Kasımpaşa’da bir dizi sürpriz ziyaretler gerçekleştirerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST'in ardından büyüdüğü Kasımpaşa'da bir dizi sürpriz ziyaretler gerçekleştirerek vatandaşlarla bir araya geldi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST ziyaretinin ardından 3. havalimanından ayrılarak helikopterle Kasımpaşa'ya geldi. Helikopterden inen Erdoğan, ilk önce büyüdüğü semte gelip berbere girdi, ardından da kıraathaneye giderek vatandaşlarla sohbet etti. Neşeli bir ortamda geçen sohbette Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları dinleyerek fotoğraf çektirmek isteyenlerin taleplerini geri çevirmedi. Kıraathane çıkışında esnafla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonrasında ise Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini bekleyen vatandaşları selamlayarak Çocuk Evleri Sitesi'nde ayrıldı.

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