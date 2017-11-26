Bunu ispatla. İspatlamadığın takdirde siyaseti bırakman lazım. İspatlarsan, ben hem siyaseti hem cumhurbaşkanlığı makamını bırakacağım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” dolayısıyla Küçükçekmece’de Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde düzenlenen programa katıldı. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisi ve ailesi ile ilgili iddialarına tepki göstererek, "Bu zat terör örgütlerinden vandallara kadar, ülkemizin ve milletimiz aleyhine kim varsa hepsinin en büyük müdafi bu Kemal’dir. Bu zat aynı zamanda fütursuz bir iftiracıdır. Müfteridir, hicap duygusu gelişmemiş bir yüzsüzdür. Bu zat eskiden beri şahsım ve ailem hakkında aslı astarı olmayan yalanlar üretir. Yalanını yüzüne vurduğumuz halde hiç bir şey olmamış gibi çirkince çirkefliğine devam eder. Geçtiğimiz günlerde meclis kürsüsünden iftiraları ardı ardına sıraladı. Neymiş, çocuklarım, kardeşim eniştem dünürüm, hatta eski özel müdürüm, yurt dışına milyonlarca dolar para göndermiş. Daha önce de benim 3 milyar dolar param olduğunu söylemişti. Bu iftiraların müşterisi çıkıyor. Hangi hukuk ekolüne bakarsanız, müddei iddiasını ispatlamakla mükelleftir” diye konuştu.

“Güneş balçıkla sıvanmaz”

“Ben buradan isminin anmaya tenezzül etmeyeceğim zata sesleniyorum. Öne sunduğun iddiaların belgesi var mı? Varsa çıkar milletin önüne ben hemen gereğini yapayım” diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

“Tüm milletim önünde söylüyorum. Yoksa çık milletin önüne iftira ettiğini söyle özür dile. Aksi takdirde dünyada en alçak suç olan müfterici, iftiracı konumuna düşeceksin. Azıcık onuru, haysiyeti, şerefi olan, yüreğinde utanma duygusu olan birisi ifade ettiğim iki yoldan birini seçer. Yıllardır aynı şeyleri yaşadığımız için biliyorum ki bu zat, Ne ortaya belge koyabilecek ne de çıkıp özür dileyecek yüzü var. Bunların hepsini yutup, 3 gün sonra gün sonra yine aynı yalanları söylemeye devam edecek. Tayyip Erdoğan’ın yurt dışında bir kuruş varsa herhangi bir bankada çıksın bunu ispat etsin. İspat ettiğin anda cumhurbaşkanlığı makamında bir dakika durmayacağımın taahhüdünü veriyorum. Bunun ispat edemeyen Kemal, acaba o makamında duracak mı? O da bunun taahhüdünü versin. Bugüne kadar seçim üstüne seçim kazanarak buraya geliyorsak, rast gele gelmedik. Dürüstlüğümüzle geldik. 9 seçimde hep kaybede kaybede yüzü yerde sürüklenen Kemal millet senin ne olduğunu gördü. Bir yaşına girmemiş torununu SGK’lı yaptığını biliyoruz. Dün SSK’yı batırmıştı, bugün CHP’yi batırıyor. Yüzüne tükürsen yağmur yağar zanneder işte bu böyle bir tip. Bu zatın seviyesine inmeyeceğiz. Hakkımızı, hukuk yoluyla aramaya devam edeceğiz. Avukatlarıma gerekli talimatı verdim. Bu müfteri hakkında gereken hukuki işlemleri başlattık. Şahsım başta olmak üzere, itham ettiği çocuklarım, eniştem, dünürüm bu zata manevi tazminat davasını, 1 buçuk milyon lira olarak talep ediyoruz açtık. Bu zatın iddia ettiği gibi milyoner olamadık. Bu zattan alacağımız tazminatlar sayesinde herhalde olacağız. Bu zat ve onun zihniyetinde olanlar, biz cevap vermedikçe sanıyorlar ki korkuttuk, sanıyorlar ki attığımız çamurlar iz tutuyor. Güneş balçıkla sıvanmaz. Bunların ağızlarının payını vermedikçe bu tür iftiraları tekrarlayacaklarını biliyoruz. Bu terbiyesizlere meydanın boş olmadığını göstermek zorundayız.”

“İspatlamadığın takdirde senin siyaseti bırakman lazım”

“Türkiye’nin kısır ana muhalefet sorunu bu zatla birlikte bir üslup ve ahlak boyutu da kazanmıştır” diyen Erdoğan, “Yurt dışında hangi bankada Tayyip Erdoğan’ın hesabı var. Bunu ispatla. İspatlamadığın takdirde senin siyaseti bırakman lazım. İspatlarsan, ben hem siyaseti hem cumhurbaşkanlığı makamını bırakacağım. Hodri meydan. Ülkemiz için hayırlı hiç bir sözünü duymadığımız bu ana muhalefet anlayışıyla varabildiğimiz yer, işsiz kalan erkek gider eşini döver denklemidir. Seçimlerde oy kullanacağı sandığı bulamayan neye hayır dediğini bilmeden halk oylaması kampanyasını yürüten bilmeyen, bir dediğini diğer dediğini tutmayan, benim adım Kemal diyerek verdiği tüm sözleri yutan, bu zata fazla süre ayırdığımın farkındayım. Bu zatı milletimize ve özelikle kadınlarımıza havale ediyorum. Bu zata kadınlarımızın gereken dersi vereceğine inanıyorum. Bizim yapacak çok işimiz var. Bu tür asalaklara hak ettiğimi cevapları vereceğiz" ifadelerini kullandı.