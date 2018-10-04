Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan referandum sinyali

Onların bize bizimde onlara katacağımız çok şey var. Böyle giderse bize düşende herhalde 81 milyona gitmek, 81 milyon ne karar veriyor ona bakmak” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte, özel bir otelde düzenlenen TRT World Forumu kapanış törenine katıldı.

TRT World Forum programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye küresel güçleri yanına toplamak suretiyle bir adım atmak gayretinde. Özellikle küresel güçleri kabullenmiş, bunun mücadelesi içerisinde olan dünya ülkeleri bu yaklaşıma olumlu bakıyor. Hangileriyle ikili görüşmeler yapsak, bu tür paneller ve sempozyumda konuşsak onlar haklı olduğumuzu teyit ediyor. Adım atmak için çalışacağız. Bu yollarda biraz mücadele gerekiyor. Onun için bütün bu adımları atarken, özellikle bu 5 üye içerisinde durumu nereye taşırız bunlar çok önemli. Yoksa geçici üyeleri Birleşmiş Milletlerde kıymeti harbiyesi yok. Daimi üyelerin işaretine göre elini kaldırır ve indirir. Geçici üye olsan ne yazar, olmasan ne yazar. BM geçici üyesi diye bir sıfat kazanırsın o kadar” dedi.

“Rusya, Almanya ve Fransa ile 4'lü İstanbul Zirvesi yapacağız”

İdlib'le ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İdlib biliyorsunuz, Halep sürgün yeri haline gelmiş. Halep'ten kaçanlar İdlib'e geldi. 3.5 milyon insanın yaşadığı yer haline geldi. İdlib Türkiye'ye sınırdı. Bu varil bombaları ve bütün konvansiyonel silahlar vurmaya başlayınca bu insanlar Türkiye'ye kaçacaktı. Samandağ, Yayladağ Türkiye'ye giriş yapma yoluna gideceklerde. Bu insanları kalkıp da o bombalara teslim edemezdik. 3.5 milyon Suriyeli nasıl bizdeyse yenilerine biz kapıları kapayamazdık. Bu insanların ölümüne seyirci mi kalalım. Bu insani ve vicdani anlayışımıza uymuyor. Tedbirlerimiz aldık. Soçi, Ankara ve Tahran zirvelerini yaptık. Astana süreci başladı ve devam eden bu zirveler bize bazı tedbirlerin alınmasını tavsiye etti. Burada Rusya, Türkiye, İran olarak çalıştık. Gerek Soçi, Ankara, Tahran zirvelerinde çok güzel çalışmalar yapıldı. Bu çalışmaların ardından rejimin Suriye'de idlib'i bombalaması, İdlib'te sıkıntılı bir havanın esmeye başlaması bizim seri adım atmamızı gerektirdi. Sayın Putin'le görüştük ve Soçi'ye bir davet aldık. Putin'le biz Soçi'de final zirvesi yaptı. Orada 10 maddelik bir mutabakatı bizim önümüzde savunma bakanlarımız imzaladı. Bu aramızdaki muhtıraları mutabakatı o akşam atılan imzalarla devreye soktuk. Orada Sayın Putin'in kararlı, şahsımın kararlılığı ve heyetin çalışmaları işimizi kolaylaştırdı. Putin biz rejimin bu bölgeye girmesine mani olacağız, ama radikal uçlarında özellikle Soçi'nin İdlib'in merkezinde bugüne kadar olanı yapılamamış temin etmemiz istendi. Bizde beraber yapalım, dedik. İdlib'in çevresinde 12 gözlem noktamız var onların arkasında Rusya'nın onun arkasında İran'ın gözlem noktaları var. Burada 15 ve 20 km bir koridor önem arz ediyor. Bu koridorun güvence altına alınması İdlib'in güvence altına alınması demektir. Bize oraları güçlendirmeye başladık, oralara güçlenince İdlib halkına özgüven geldi. Radikal gruplar bu adımlar atıldıktan sonra onlarla görüşmeleri yürüten ekiplerimizle bir sıkıntı yaşamadık. Bu sıkıntıyı yaşamayalım ve devamlılığını sağlayalım. Bunların ötesinde Rusya ile yaptığımız görüşmelerde bir adıma daha geldik. İdlib tabi harabe, belki geri dönenler 70-80 bini buldu. Aynı şeyi mesela El-Bab ve Afrin gibi bölgelerde şu anda 250 bini bulan bir ger dönüş var. Bu mücadelenin hasılasını toplamaya başladık. Her ne kadar rakama 3.5-4 milyonda olsa bu geri dönüşün başlaması olumlu gelişmedir. Türkiye'ye gelen 3.5 milyon Suriyeli artık kamplarda değil. Çadır kampları artık kaldırıyoruz. Artık bunları şehirlere taşımaya başladık. Batıya baktığımız zaman dünyaya baktığımız zaman orada durum çok farklı, biz onlar gibi davranamayız dedik ve elimizden geleni yapıyoruz. İdlib'de Putin'in olumlu yaklaşımı var, İran'ın son İdlib'le ilgili aldığımız kararda olumlu yaklaşımı idlib'e yönelik herhangi bir operasyonun içinde olmayacaklarına dair onların da verdiği sözler var. 4'lü bir zirve Rusya, Fransa ve Almanya olarak İstanbul zirvesi olarak bunu yapacağız. Belki bu ay sonuna kadar veya Kasım başında olacak. Temenni bunu yapacağız. Bu 4'lü zirve inşallah iyi bir netice alırız” diye konuştu.

“Onlar bizden 7 şehit alacaklar biz onlardan 700 tane öldüreceğiz”

Somali'deki terör faaliyetleriyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eşimle beraber ilk defa oraya gittik. Oraya Somali'ye hiçbir dünya ülkesi gelmemiştir. Uluslararası kuruluşlar gelmemiştir. Biz oraya Kızılay AFAD gibi gittik. Bizim burada büyükelçiliğimiz yok. Burada büyükelçilik kurmamız lazım. Bize 85 dönüm arazi Somali yönetimi söz verdi. Şu anda bizim dünyada en büyük büyükelçiliğimiz Somali'dedir. Dünyanın en güçlü ülkelerinin orada büyükelçilik binası yok. Havalimanında konteynırlar içerisinde binaları var. Amerika'nın ve İngiltere'nin öyle. Orada büyükelçilik binası yapmadılar. Ama biz yaptık. Biz orada Somali ordusuna eğitim falan veriyoruz. Yoksa Somali yönetimini teröre kurban edeceksiniz. Haşdi Şabiler var. Onlara mı bırakalım. Bir taraftan DEAŞ falan diyoruz, oranın DEAŞ'ı da Haşdi Şabiler. Bunlara biz destek verdik. Kızılay AFAD daima orada, hastaneler, okullar yaptık. Biz devamlı ordayız. Elimizi uzatacağız. Bu örgütler oraların meclislerine dahi dolaylı yollarla sızmışlar. Bunların aşılabilmesi için yönetimleri güçlendirmeliyiz. Bu yönetimlerin güçlenmesi için dünyanın diplomatik temsilciliklerini açmaları lazım. Afganistan'da hala bombalamalar duruyor mu? Durmuyor. Terör örgütleri hala icraatlarına devam ediyor. Orada yönetimler güçlendirilmeli ki onlarda terörle mücadele etsinler. Bizim bugün 7 şehidimiz var. Ama duracak mıyız durmayacağız. Onlar bizden 7 şehit alacak biz onlardan 700 tane öldüreceğiz. Biz terörün bedelini onlara ödeteceğiz. O insanlar bizim tecrübemizi görerek ona göre mücadeleye devam etmeleri lazım” şeklinde konuştu.

“Suriye halkı seçimlerini yapar biz oradan öyle ayrılırız”

Afrin'e, İdlip'e Türkiye halkının davet ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İbret alınmazsa tekerrür eder. Suriye'de 19 bin tır silah mühimmat araç gereç oradaki terör örgütlerine getiriliyor. 3 bin kargo uçak silah mühimmat araç gereç Amerika tarafından getirildi. Suriye'nin kuzeyinde ABD ait üst var. Bunlar güçlendiriliyor. Benzer şekilde 5 tane üstte Rusya'nın var. Acaba bunlar niye buralarda kuruldu. Lafa geldiği zaman Suriye'nin toprak bütünlüğü diyecek sonra 22 tane üst kuracaksın. Öbür taraftan Suriye fakirlik içerisinde diyeceksin. Ondan sonra da bize siz burayı terk etmeniz lazım diyeceksin. Biz orayı terk etmeyeceğiz. Suriye halkı ne zaman seçimlerini yapar biz ondan sonra Suriye'yi sahiplerine teslim eder oradan ayrılırız. Amerika'yı oraya devlet davet etmedi, Rusya'yı devlet davet etti. Bizi oraya Suriye halkı davet etti. Bizi idlip ve Afrin'de halk davet etti diye gittik. Nerede mazlum varsa biz oraya elimizden geldiğince yardıma koştuk koşmaya da devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

“Kudüs'te gasp söz konusudur”

Geçmişe kıyasla İsrail ve Filistin toprak bütünlüklerinin değiştiğini söyleyerek konuşmasını sürdürün Cumhurbaşkanı Erdoğan, “En önemli mekanizması Birleşmiş Milletler bu kararı güvenlik konseyinden alınacak kararlar burada bu tür adımlar atılır. Birçok yerde bizler geçmişten bugün Somali'de Kosova'da Türkiye'ye görevler verildi ve biz yaptık. Devlet terörü estirenlere Birleşmiş Milletler alınan kararlarla adımlar atılır. Mesela Kudüs konusunda bir adım atıldı. Birleşmiş Milletler bir adım attı. Bizler müracaat yaptık, Birleşmiş Milletler oylama yaptı ve oylama sonucunda Kudüs ilgili karar bizim istediğimiz gibi çıktı. Bu kararı istemeyenler olabilir. Amerika'nın yanında 7 ülke yer aldı. 127 ülke bizim önergemizi destekledi. Amerika büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı, bundan biz zarar görmeyiz ama insanlık bunu çok iyi biliyor. Orası 3 dinin başkentidir. 3 dinin orada hakkı vardır. Temeline bakarsan orada Müslümanlar ve Hristiyanların bir alt yapısı var. Belediye başkanlığım zamanında itibaren benim çalışmalarım var. Oranın yer altı çalışmalarını yaptırdım. Orayla ilgili kitapçıklar hazırlandı. Şu anda orada bir gasp söz konusu. Sene 1948'de Filistin'in toprak bütünlüğü neydi, 2018 İsrail'in neydi şu anda ney, tam tersine döndü. 1948 Filistin maalesef şu anda yok. O zamanki İsrail'i şu anda yok. Tam değiştik. İsrail devasa büyüdü, Filistin'de devasa küçüldü. Bu tabloları adalet anlayışının olduğu bir dünyanın çözmesi lazım. Birleşmiş Milletler ciddi bir reforma ihtiyacı var” şeklinde konuştu.

“AB ile ilgili bize düşende herhalde 81 milyona gitmek, 81 milyon ne karar veriyor ona bakmak”

Avrupa Birliğiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bende o işaretleri görüyorum. Bir an önce yapılsa da bizde istikametimizi çizsek diye düşünüyorum. Çünkü sene 1963 sene 2018 hala bizi oyalıyorlar. Böyle bir zulüm olmaz. Hiçbir alanda bizimle mukayese edilemeyecek ülkelere AB üye yapıldı. Kopenhag kriterleri dediler biz hepsini yerine getirdik. Bunlarla yakından uzaktan alakası olmayanalar şu anda üye. Türkiye ile ilgili olarak sudan sebeplerle karşımıza geliyorlar. Bakın içinizde en kıdemli benim. Benim sürecim içerisinde birçoğu burada yoktu. Zirve toplantılarına katılırdım AB'de. O zaman Fransa başkanı ve Almanya Şansölyesi oturur konuşurduk. Sarkozy Fransa'nın başına geldi. Şansölye Merkel Almanya başına geldi. Onlar geldikten sonra liderler zirvesi yapılmadı. Bizde o an itibariyle bir fasılda aç kapa yapıldı, ondan sonra hiç girilmedi. Yeni yeni kararlar aldılar. Bu fasılların açma kapaması yapılmayacak. Sadece açma yapılacak. Liderler katılmayacak o zaman biz neyi konuşuyoruz, müzakere edeceğiz. O günden bu güne Türkiye ile ilgili olarak AB önünün açık olduğuna dair bir emare yok. Bize devamlı nasihat çekiyorlar. Size biz farklı bir uygulama yapalım. Bu uygulama ile Türkiye'yi alalım. Son seyahatimde özellikle AB üyesi başkanı onu söyledi. Ben sizi yoruyorum, siz bizi yoruyorsunuz. Alacaksanız alın, almayacaksanız söyleyin siz yolunuza gidelim, biz yolumuza gidelim. Sayın Merkel'e söyledim, almayacaksın açık açık olarak söyleyin dedim. Almayacağız da diyemiyorlar. AB ne kadar güçlü olursa biz o kadar güçlü oluruz. Onların bize bizimde onlara katacağımız çok şey var. Böyle giderse bize düşende herhalde 81 milyona gitmek, 81 milyon ne karar veriyor ona bakmak. Nüfusunun çok olması sebebiyle almıyoruz. Yalan konuşuyorlar. Bu kadar nüfusu çok olanlar var doğruyu söyleyin. Onu söyleyemiyorlar. Biz biliyoruz. Doğruyu bir Fransız Dışişleri Bakanı bana söyledi. Vakti zamanı geldiği zaman söylerim. Ne zaman onu referandumu yapalım ondan sonra söylerim. Arkadaşlarımla masaya yatıralım. Parti genel başkanı olarak arkadaşlarımla konuşalım tamam dediğimiz zaman adımlarımızı atarız. Geçmişte olduğu gibi değil, Avrupa ülkeleri var ki, bir sene içerisinde 2 tane referandum sıkıştırılıyor. Yeni sistem onları getirmiş oldu” diye konuştu.

“Kılıçdaroğlu önümüzdeki yıl Türkiye aç diyorsa da eğer gelirse ben ekmeği paylaşırım onunla”

Dünya'daki ekonomik savaşlara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Demir çelik olayı çıktı, fiyatlarla ilgili bazı adımlar atıldı. Amerika bu gücünü dünyaya dayattı. Oradan vergilendirmelere gittiler ciddi manada, Çin bile tahammül edemedi ve karşı tedbirler aldı. Biz Rusya'dan S400 alacağız dedik. Amerika doğru bilmiyoruz, dedi. NATO üyesi kalkıp da S400 NATO ülkesi olmayan bir ülkeden alamazsınız, dediler. Garip bir yaklaşım ki bana alamazsın diyorlar. Yunanistan Rusya dan S300 almış ona bir şey demiyorlar. Ona bir yasa yok, bana yasak var. Stoltenberg bir açıklama yaparak bu konuda tercihlerinde serbesttir, dedi. Biz bu şartlarda adımı attık. Biz Amerika'dan savunma sanayisi için çok şey istedik. ABD istediklerimizin büyük çoğunluğuna kongre müsaade etmiyor,dedi. Terör örgütü YPG, PYD müsaade ediyor. Kalkıp 19 bin silah araç gereç terör örgütüne gönderiyorsun, bana paramla vermiyor ona parasız veriyorsunuz. Bunlar ekonomik savaşı getiriyor. Nasıl olsa ben güçlüyüm, güçlüysem haklıyım, diyor. Bizde haklı olan güçlüdür, diyoruz. Dolayısıyla da bu süreçte ekonomik savaşta pes etmeyeceğiz. Mücadeleyi milletimizle vereceğiz. Ben milletimize güveniyorum. Bu millet aç, susuz kalmıştır ama bağımsızlığını hiçbir zaman kimseye kaptırmamıştır. Kaldı ki öyle bir durumumuz yok. Her ne kadar Kılıçdaroğlu önümüzdeki yıl aç diyorsa da biz bir avuç ekmeği paylaşırız onunla eğer gelirse” şeklinde konuştu.

“BM kabul ederse, biz gençlik komitesine bina tahsis ederiz”

Gençliğe önem verdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim yapılmakta olan buna yönelik bir binamız vardı, Birleşmiş Milletler bu konuda böyle bir şey kabul edilirse, biz BM Gençlik Komitesini İstanbul'da o binayı tahsis ederiz, burada kurarız ve gençliğin bakışını getirmesi bakımından buranın çok çok hayırlı adımlar atacağına inanıyorum. Benim siyasette geçmişim gençlik kollarında yaptığım çalışmalardan gelmektedir. Bu bakışı değerlendirme açısından yerimizi tahsis ederiz diyorum. Kadınlara aitte kurmak lazım” dedi.

“Öldürülen insan olduktan sonra öldüren neyse ben onun karşısındayım”

İnsanların kimyasal silahlarla değil konvansiyonel silahlarla öldürüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Maalesef bir cambazlık var. Şunu kabul etmek lazım. 1915 kararı bu. O zaman kalkmışlar kimyasal silahları bir suç olarak kayıtlara girmişler. O günden bu güne kimyasal silahlar dünyada suç ürünü olarak kabul ediliyor. Bende diyorum ki, eğer bir insanın ölümüne neden oluyorsa veya insanların ölümüne neden oluyorsa o hangi araç olursa olsun o suç aletidir. Kimyasal silahlarla çok insanın öldüğünü kabul edelim. Konvansiyonel silahlarla kaç kişi öldürüldü. Bunu hiç gündeme getirmiyorlar kimyasal diyorlar. Şu anda ben kapıyı kapattım sen ne yaparsan yap diyorlar. Konvansiyonel silahlarla vuruyorlar. Aldatmayın dünyayı. Bizde bunu her yerde gündeme getiriyoruz. Kimyasal silahlarla aldatmayın konvansiyonel silahlarla öldürülüyor. Öldürülen insan olduktan sonra öldüren neyse ben onun karşısındayım” ifadelerini kullandı.