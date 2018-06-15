Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suruç’taki saldırı ile ilgili açıklama:

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suruç’taki saldırı ile ilgili olarak, " Dün Şanlıurfa Milletvekilimiz İbrahim Halil Yıldız’ın abisini Suruç’ta terör örgütü PKK,HDP bunlar öldürdüler" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bedelli askerlikle ilgili olarak da, " Bedelli askerlikle ilgili bir ihtiyacın olduğu ortada. Bedelli askerlik gündemimizde var"dedil.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bayram namazını Marmara İlahiyat Fakültesi Camii’nde kıldı. Cami çıkışı vatandaşlarla bayramlaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı i Berat Albayrak,Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Öncelikle Ramazan bayramını tebrik ederek, "Ramazan bayramının ülkemizi ve milletimiz tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Allah’tan temenni ediyorum. Bu bayram da İslam dünyası sıkıntılar içinde girdi. Terörle bu noktada ayrışarak değil terörün içerisinde girdik. Umutlarımızı kaybetmiş değiliz. Umutlarımızı tazeleyere giriyoruz. Her bayram bir umuttur bizim için . Dün Şanlıurfa Milletvekilimiz İbrahim Halil Yıldız’ın abisini Suruç’ta terör örgütü PKK,HDP bunlar öldürdüler. Aileden birkaç kişiyi yaraladılar içlerinde ağır olanlar da var. Bunlar birer tahrik unsuru olarak hala bu işi bırakmış değiller . Esnaf ziyareti yapılırken, ; "Siz siz bizim HDP’li olduğumuzu bilmiyor musunuz)? Nasıl buraya gelirsiniz gibi bir yaklaşımla o aileye bu tür bir bir saldırı cereyan etti. Dört ölü var. Dokuz kadaryaralı var. Bunlar bizi üzen ve gerçekten barışa koşalım diyenler biz demokrasi barış özgürlükten yanayız diyenler çözüm sürecinde yaptıkları oyunları yapmaya devam ediyorlar . Biz milli birlik , beraberlik dedik aynı şeyi yaptılar . Çözüm süreci dedik aynı şeyi yaptılar . Ne yaparlarsa yapsınlar şunu bilsinler ki biz bu işin arkasını bırakmayacağız. Ne Gabar’da ne Tendürek’te ne Besler Deresi’nde bırakacağız, ne de de bu tür yerlerde bırakacağız. Üzerine üzerine gideceğiz. Tek terörist kalmayana kadar bunu kovalayacağız. Benim milletimin huzurunu kaçırmaya kimsenin hakkı yok. Devlet olarak huzuru ,mutlululuğu, birliği beraberliği, kardeşliği tesisle görevliyiz . .Bunu tesis etmeye çalışırken, bu tür olaylarla karşı karşıya kaldığımız zaman da gereğini yapma durumundayız. Mlletimin bu oyunlara gelmemesini ,Kardeşliği elden bırakmamasını, dayanışma içerisinde özellikle de 24 Haziran’ı hayırlısıyla başarmamızı atlatmamızı, milletimizden özellikle rica ediyorum. Bu seçim bir kırılma noktası. Tırmanışımızın çok önemli bence sıçrama tahtalarından bir tanesi olacak. Bu noktadan hareketle Milletimizin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Rabbim bizi nice bayramlara kavuştursun diyorum" dedi. BM’nin İdlib’deki saldırılar sonrası yeni bir göç dalgası olabileceği açıklamalarının sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rejim, Rusya özellikle bazı terör örgütlerine yönelik dün nokta vuruşları yaptı. Gönlümüz bir an önce İdlib’i barış zeminine kavuşturmak. Afrin’de neyi yakaladıysak, İdlib’de de bunu yakalamak. . Göç dalgası olur mu olmaz mı onu zaman belirleyecek. Göç dalgasını engellemek için görüşmelerimiz, . Rusya tarafı, İran tarafı ile yapıyoruz. Tel Rıfat tabi burada önemli bir durum arz ediyor. En az zararla atlatılırsa o kadar isabeti olacak"dedi. Kalıcı Bedelli askerlik ile ilgili bir soruya ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O tabii çok ayrı konu. Kalıcı bir bedelli askerlikten öte bedelli askerliğin sınırı ne olacak , şartları ne olacak. Bunu belirleyecek olan siviller olmaktan öte Genelkurmay Başkanlığı.Onlara oturacağız konuşacağız. Genelkurmay başkanlığımız bize şu kadar asker gerekiyor dediği zaman bunu bir kenara koyamayız. Türkiye ’de Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ciddi oranda profesyonel orduya geçmiş durumda . Hala da devam ediyor. Bedelli askerlikle ilgili bir ihtiyacın olduğu ortada.Temennimiz o ki inşallah bunu seçimlerden sonra silahlı kuvvetlerle konuşacağız. İhtiyaç nedir, yaş sınırları nedir bunu belirledikten sona bir adım atacağız. Gündemimizde var" dedi.