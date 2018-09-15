Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zeytinburnu sahilindeki vatandaşlara sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'daki temaslarının ardından saat 21.30 sıralarında yurda döndü. Atatürk Havalimanından Kısıklı'ya doğru hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytinburnu sahilinde bulunan vatandaşları görünce makam aracını durdurdu. Sahildeki vatandaşlarla uzun süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara oyuncak hediye etti. Vatandaşların fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süre sonra vatandaşların yanından ayrılarak Kısıklı'daki konutuna geçti.