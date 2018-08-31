Yalçın, “Bu tip yapılar vatandaşa ikinci yük oluyor arıza neredeyse oraya odaklanmalıyız" dedi.

Eğitim Bir-Sen tarafından İstanbul’da Küreselleşme Eğitim ve Sendikalar Sempozyumu düzenlendi. Düzenlenen sempozyuma 77 ülkeden 93 eğitim sendikası 185 yabancı sendika yöneticisi ve 4 uluslararası emek kuruluşu temsilcisi katıldı. Sempozyumun açılış konuşmasının ardından İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Eğitim Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “tek ders kursu” adı altında açılan ve kaçak olarak faaliyet gösteren dershanelerin kapatılması yönünde verdiği talimatı desteklediklerini belirterek, “Biz Türkiye’de dershane sistematiğinin eğitimin bir sonucu olduğunu Türkiye’deki eğitim sistemini bu anlamda onarmak, güçlendirmek gerektiğini başlangıçtan bu yana ifade ettik. Dolayısıyla devletin öğretmen istihdam ederek resmi bir sürü kurum açarak bu anlamda yükümlülüğü yerine getirmeye çalışırken paralel bir şekilde yeniden eğitimin işlevsizliği üzerine kurulan bu tip yapıların ortadan kaldırılması noktasında hem eğitimin içeriğine yatım yapılmasını sitemin daha güçlü kılınmasını hem de bu tip yapıların normalleşmesini insanların buralara mahkûmiyetini sağlayan bu tip aygıtların ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Çünkü velilerin üstüne ikinci ve üçüncü yük olabilecek her türlü adımın ortadan kaldırılmasını önemsiyoruz. Biz eğitim sendikasıyız öğretmen kitlesi Türkiye’de bir milyonu bulmuş durumdadır. Bu kitle işlevsizdir diyerek açılmaya çalışılan takviye etüt merkezi gibi yapılar emin olun ki veliye ikinci yük oluyor. Arıza neredeyse oraya odaklanmalıyız orayı çözmeliyiz" diye konuştu.

Eğitim Bir-Sen Suriye’de okul yaptırıyor.

Eğitim sendikası olarak dünyada yaşanan sorunlara duyarsız kalamayacaklarını belirten Yalçın, Türkiye’nin sınırları içerisinde ve sınırın diğer tarafındaki Suriyeli çocukların eğitimi için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gösterilen çabanın takdire şayan olduğunu belirterek, kendilerinin de mütevazi bir okul yaptırma kararı aldıklarını belirtti. Eğitim Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Bizim dünyada yaşanan sorunlara dramlara afetlere felaketlere duyarsız kalmamız beklenemez. Çünkü önce insanız emek mücadelesi evrensel mücadele. İnsanlık onurunu sağlamaya yönelik bir gayret. Türkiye’nin yanı başında olan savaş birçok insanı mağdur etti. Ülkemiz de bu anlamda en fazla çeken ülke durumunda. 3 buçuk milyondan fazla Suriyeli kardeşimizi misafir ediyoruz. Türkiye’deki kardeşlerimizin eğitimini sağlama noktasında Milli Eğitim Bakanlığımızın ortaya koyduğu çaba takdire şayan. Ama sınırın öbür noktasında da önemli bir kitle var .Türkiye bu noktada elinden gelen gayreti gösteriyor. Oradaki eğitimin sağlanabilmesi çocukların geleceğinin güvence altına alınabilmesi noktasında gayretlerini sürdürüyor. Biz Eğitim Bir-Sen olarak bu insani tavra kayıtsız kalamazdık onun için Eğitim Bir-Sen olarak mütevazi bir katkıda bulunalım belki bizim atacağımız bir adım kelebek etkisi oluşturur ülkemiz de şimdiye kadar sergilenen duyarlılık bu vesileyle bir kez daha tetiklenmiş olur diye düşündük. 8 derslikli bir okul yaptırma kararı aldık. Bunun bir kelebek etkisi oluşturmasını istiyoruz. Dünyaya iyi bir fotoğraf düşmek istiyoruz. Türkiye’deki Suriyeli çocukların eğitiminin nitelikli olması konusunda da rapor yayınlamıştık. Bu konudaki duyarlılığımız devam ediyor” dedi.