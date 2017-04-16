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16 Nisan 2017 07:56

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oy kullanacağı okulda yoğun güvenlik önlemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oy kullanacağı Üsküdar’da bulunan Saffet Çebi Ortaokulu’nda hazırlıklar tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oy kullanacağı okulda yoğun güvenlik önlemi

16 Nisan 2017 07:56

Oy kullanacak için okula gelen vatandaşların üzeri aranırken, çevrede yoğun güvenlik önlemi alındı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu Üsküdar’da bulunan Saffet Çebi Ortaokulu’nda kullanacak. Erdoğan’ın oy kullanacağı okulda hazırlıkla tamamlandı. Okulun içinde ve çevresinde polis tarafından yoğun güvenlik önlemi alındı. Oy kullanmak için okula gelen vatandaşların için güvenlik kapsamında üzeri arandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öğle saatlerinde oyunu kullanmak üzere Saffet Çebi Ortaokulu’na gelmesi bekleniyor.




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