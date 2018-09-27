Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:" Yeni Havalimanı 225 bin kişiye istihdam sağlayacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yeni Havalimanının tamamlanmasının akabinde sağlayacağı istihdama ilişkin “Hedefimiz 2023'te 200 milyon yolcu kapasitesine ulaşmaktır. Ayrıca Yeni Havalimanı'nın ek olarak 225 bin kişiye doğrudan ve dolaylı olarak istihdam imkanı oluşturacağı öngörülmektedir” dedi.

1996 yılından başlayan ve iki yılda bir olmak üzere bu yıl 12'incisi gerçekleştirilen İstanbul Airshow'un açılışı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından gerçekleştirildi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali Apronu'nda düzenlenen fuarın açılış törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi ve TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Borat'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Açılışı yapılan fuara 150'nin üzerinde firma ve 40'ın üzerinde hava aracı katılıyor.

Sivil Havacılığın gelişimine vurgu

Havacılık fuarının açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Bu yıl 150'nin üzerinde firma ve 40'ın üzerinde hava aracının sergileneceği bu organizasyon küresel havacılık sektörünün oyuncularını bir araya getirmesi bakımından çok önemli rol oynamaktadır. Bu dönemde İstanbul'un dünyanın havacılık merkezlerinden biri olma yolunda hızla aldığı mesafe dikkat çekicidir. Havacılık sektöründe ortaya konan çabalar meyvesini vermektedir” sözleriyle son yıllarda Türkiye'nin sivil havacılık konusunda bölgedeki büyüme trendine dikkat çekti.

Yeni Havalimanıyla 225 bin kişiye istihdam imkanı

29 Ekimde ilk etabı açılması planlanan Yeni Havalimanı'na da değinen Fuat Oktay, çok sayıda istihdamın sağlanacağını belirterek “Tüm etaplar tamamlandığında dünyanın en büyük üç havalimanından biri İstanbul'un yeni havalimanını için geri sayım başladı. 21 Haziran'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 3. Havalimanımıza ilk inişi gerçekleştirmiştir. Ne kadar güvenli olduğunu bütün dünyaya gösterdi. İnşallah 29 Ekim'de havalimanının ilk etabı bitmiş, hizmete de açılmış olacak. Yılda 90 milyon yolcu kapasiteli bu yeni eser için hedefimiz, 2023'te 200 milyon yolcu kapasitesine ulaşmaktır. Ayrıca Yeni Havalimanı'nın ek olarak 225 bin kişiye doğrudan ve dolaylı olarak istihdam imkanı oluşturacağı öngörülmektedir. Bununla da Türkiye, sivil havacılık sektörünün yeni yeni merkezi ve cazibe adası haline gelecektir” ifadelerini kullandı.

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ise “Dünyanın en büyük hava limanlarından birini yapmaya kalkmasaydık, milletimize ve ülkemize yönelik kalleş oyun enflasyonuna bu kadar maruz kalır mıydık? Karayolundan demiryoluna, limanlardan hava alanlarına, köprü ülke Türkiyemizi, 16 yıldır ulaşım noktasında adeta taçlandırdık. Havacılık sektöründe tam anlamıyla tarihi başarılara imza attık. Rakamlar gayet açık 16 yılda havalimanlarımızda yıllık hizmet verilen yolcu sayısı 35 milyondan 195 milyona ulaştı. Dış hatlarda 316 noktaya uçmaya başladık. Önceleri 60 noktaya uçuluyordu. Havayollarındaki uçak sayımız 162'den 510'a yükseldi. Faal havaalanı sayımızı 26'dan 55'e taşıdık. Sivil havacılık anlaşması yaptığımız ülke sayısı ise 170'e ulaştı. 29 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımızın açılışını yapacağı yeni havalimanımızla da havacılıkta yeni bir dönemi başlatmış olacağız” dedi.

“Yeni evimizde sizleri değişen marka yüzümüzle ağırlayacağımız günü heyecanla bekliyoruz”

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi de, “Türkiye büyüyor, Türk havacılığı yüksekten uçuyor. 2003 yılından itibaren Türkiye'deki hem sivil havacılık hem de uzay teknolojileri alanlarındaki yatırımlarla milletçe övünç duyuyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sivil havacılığa göstermiş olduğu yakın ilgi sayesinde artık havayolu halkın yolu haline geldi. 20 sene önce hayali bile imkansız olan bir noktaya güçlü bir liderlik vizyonu ile kavuştuk. Bugün, bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları, dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu konumuna yükselmiştir. THY olarak son on 5 yılda yakaladığımız büyüme ivmemizi yeni evimiz İstanbul Yeni Havalimanı'na geçişimizle taçlandıracağız. İstanbul'u havacılıkta dünya merkezi haline dönüştürecek yeni evimizde sizleri değişen marka yüzümüzle ağırlayacağımız günü heyecanla bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Törenin ardından protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyet daha sonra havacılık fuarında sergilenen hava araçlarını inceledi. 4 gün sürecek fuarda çeşitli söyleşiler de gerçekleştirilecek.