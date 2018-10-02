Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Darbe girişimine teşebbüs edenler kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin şerefli mensupları değil, ruhlarını ve bedenlerini Pensilvanya'daki haine 1 dolara satmış iradesizler, acizler ve satılık zavallılardır"

Törende konuşan Oktay, "Türkiye, 15 Temmuz darbe girişimini yaşadığında birileri sandılar ki bu ordu ve bu millet bir daha ayağa kalkamaz. Darbe girişimine teşebbüs edenler kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin şerefli mensupları değil, ruhlarını ve bedenlerini Pensilvanya'daki haine 1 dolara satmış iradesizler, acizler ve satılık zavallılardır'' dedi.

Milli Savunma Üniversitesi Atatürk Harp Okulu ve Kültür Merkezinde düzenlenen 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "15 Temmuz 2016'da FETÖ darbe girişiminin ardından pek çok alanla birlikte askeri personel yetiştirme sisteminde de baştan sona değişikliğine gitmiştik. FETÖ'cü, darbeci zihniyetin kaynağı haline dönüşmüş olan okulların tamamı kapatılmış, öğrencileri dağıtılmış ve yepyeni bir sistem kurulmuştur. Terör örgütüyle irtibatı tespit edilen öğretim elamanı ve öğrencilerin tamamı bu okullardan uzaklaştırılmıştır. Halen terör örgütüyle irtibatı tespit edilenlerin okullarımızla kuvvetle ilişiği kesilmeye devam edilmektedir. Cumhurbaşkanımız bu sistemin her aşamasıyla bizzat ilgilenmiş ve halen her adımı yakından takip etmektedir. Milli Savunma Üniversitemizin kuruluşu ve faaliyete geçmesi şartlar gereği hızlı bir şekilde gerçekleşmiştir. Buna rağmen üniversitemiz kısa bir süre içerisinde eğitim ve öğretim faaliyetleri icra eder hale gelmiştir. Darbe girişiminin hemen ardından, Kasım 2016'da önce misafir askeri öğrenciler, Mart 2017'den itibaren de ara sınıflara geçiş yöntemiyle Türk öğrenciler üniversitemizde eğitim ve öğretimine başlamıştır. Bu süreçte en çok zarar gören ve adeta terör örgütü tarafından tamamen işgal edilmiş olan kurmaylık eğitimi de Ekim 2017'de karargah subaylığıyla yeniden hayata geçmiştir. Yeni sistemin iki yıl gibi kısa bir süre içerisinde uygulanıyor olmasını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Ülkemize ve üniversitemize gelen yabancı heyetlerin burada bir zafiyet görmeyi beklerken çok daha güçlü bir yapıyla karşılaştıklarında yaşadıkları şaşkınlık başarımızın en büyük ispatıdır'' ifadelerini kullandı.

Yakın zaman içerisinde gerçekleştirilen operasyonları değerlendiren Oktay, "Gerçekleştirdiğimiz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, İdlib ve Kuzey Irak operasyonlarının her biri coğrafyamızda pek az ordunun başarabileceği cesaret ve kahramanlık hikayeleridir. Tarihi bizzat yaşarken öneminin anlamak zordur. Kahraman askerlerimizin gösterdiği cesaretin ve elde ettiği başarıların kıymeti tarih kitaplarına yazıldığında daha çok daha iyi anlaşılacaktır'' şeklinde konuştu.

15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili de konuşan Oktay, "Türkiye, 15 Temmuz darbe girişimini yaşadığında birileri sandılar ki bu ordu ve bu millet bir daha ayağa kalkamaz. Darbe girişimine teşebbüs edenler, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin şerefli mensupları değil, ruhlarını ve bedenlerini Pensilvanya'daki haine 1 dolara satmış iradesizler, acizler ve satılık zavallılardır. Bu hainler ordumuzdan temizlendiğinde Türk Silahlı Kuvvetlerimizin operasyon gücünün nasıl arttığını, darbenin hemen arkasından başlayan harekâtlarla hep birlikte gördük. Kağıt üzerinde bizden kat be kat daha güçlü gözüken orduların cesaret bile edemediği, teşebbüs etse de başarılı olamadığı operasyonları birkaç ay içerisinde nasıl zafere ulaştırdığımıza tüm dünya şahit oldu. Bu ordu şanlı bir ordudur, bu millet kutlu bir millettir, bu asker şanlı bir askerdir, bu ülke büyük bir ülkedir, bu devlet ebet müddet devlettir'' diye konuştu.

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun yanı sıra çok sayıda askeri personel katıldı.