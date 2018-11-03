Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Devlet kurumlarına sızan FETÖ, 15 Temmuz'da halkın tokadını yemiştir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği tarafından düzenlenen Türkiye İş Ahlakı Zirvesi '18'e katıldı. Oktay, "Tüm ahlaki değerleri hiçe sayarak vesayetin açtığı çatlaklardan devlet kurumlarına sızan FETÖ, 15 Temmuz'da halkın tokadını yemiştir" dedi.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye İş Ahlakı Zirvesi ‘18'e Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği Başkanı Ayhan Karahan, eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in yanı sıra iş dünyasından birçok isim katıldı.

Zirve açılışında katılımcılara seslenen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ahlaktan, vicdandan ve kadim değerlerimizden yeterince istifade etmeyen hiçbir kamu çalışanının, ortak geleceğimize hizmet etmesi mümkün değildir. 17-25 Aralık ve 15 Temmuz tecrübeleri bize bir gerçeği göstermiştir; kamu kurumları ve akademi dünyası gibi topluma temas eden yerlerde çalışan insan kaynağının, bilgi ve beceriyle beraber yerli ve milli bir anlayışa da sahip olması elzemdir. Tüm ahlaki değerleri hiçe sayarak vesayetin açtığı çatlaklardan devlet kurumlarına sızan FETÖ, 15 Temmuz'da halkın tokadını yemiştir" ifadelerini kullandı.

Kendini devletin ve milletin menfaatlerinin üstünde gören hiçbir anlayışa müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Oktay, "FETÖ'ye karşı başlattığımız mücadele kapsamında bu ihanet çetesini devletimizden temizledik ve temizlemeye de devam ediyoruz. Altını çizerek ifade etmek isterim ki, kendini devletin ve milletin menfaatlerinin üstünde gören hiçbir anlayışın, FETÖ, PKK gibi terör örgütü uzantılarının, kurum ve kuruluşlarımızda, üniversitelerimizde hakim olmalarına izin veremeyiz. Türkiye'de kamu düzenini alt üst edecek şekilde, devletin bürokratik hiyerarşisi dışından talimat alan ya da güç zehirlenmesi yaşayarak kamuya talimat vermeye kalkan herhangi bir oluşuma müsaade etmeyiz, edemeyiz" şeklinde konuştu.

Ahlaki ilkeler ışığında önemli adımlar atıldığının altını çizen Oktay şunları söyledi:

"Kamusal alanda, ahlaki ilkeler ışığında eşitlik ve adaletin sağlanmasına yönelik önemli adımlar atılmıştır. Düşünce, din ve vicdan özgürlüğü temel alınarak kamuda başörtüsü yasağı kaldırılmış, cuma günleri öğle tatilinin ibadet hürriyetini engellemeyecek şekilde kullanılabilmesi sağlanmıştır. Kamu sektöründe emek veren her kesimin talepleri yerine getirilmiş, sayıları 1 milyonu aşan taşeron işçi ve 300 bin sözleşmeli personel kadroya geçirilmiştir''

Türkiye'de tarihi bir değişim yaşandığını belirten Oktay, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devreye girmesiyle Türkiye'de tarihi bir değişim yaşanmaktadır. Zayıf koalisyon hükümetleri ve iktidar boşluğu oluşmasına izin vermeyecek, kalıcı istikrar sağlayan yeni bir hükümet sistemine geçilmiştir. Bu yeni ve köklü reform dalgası ile merkeziyetçi, vatandaşa kapalı, bürokratik hiyerarşik bir yönetim yapısı yerine; yerelin güçlendiği, etkin, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim yapısı hedeflemekteyiz" diye konuştu.