Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Hürjet'in kokpitine geçti

Atatürk Havalimanı'nda açılışı gerçekleştirilen İstanbul Airshow'a katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, milli imkanlarla geliştirilen eğitim uçağının silahlı versiyonu Hürjet'in kokpitine binerek, uçağı yakından inceledi.

Bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilen İstanbul Airshow'un açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, fuarda sergilenen 40'ın üzerindeki hava aracından biri olan ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından milli imkanlarla geliştirilen eğitim uçağının silahlı versiyonu olan Hürjet'in prototipine bindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile birlikte milli uçağın kokpitine geçen Oktay, uçağı yakından inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronu'nda sergilenen askeri ve sivil hava araçlarını gezen Oktay ile Turhan, bazı uçak ve helikopter modellerini inceledi. Havacılık şirketlerinin apronda kurulan özel alandaki stantlarını da ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyet, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak'tan kurum faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.