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18 Haziran 2018 14:15

Cumhurbaşkanı’nın çağrısı üzerine yazdığı marşa klip çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz aylarda yaptığı Afrin için marş çağrısı üzerine harekete geçen Bingöllü Ses Sanatçısı Abdurrahman Delen, kaleme aldığı ‘Türkiyem İçin’ başlıklı marşına klip çekti.

Cumhurbaşkanı’nın çağrısı üzerine yazdığı marşa klip çekti

18 Haziran 2018 14:15


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz aylarda 46’ncı Muhtarlar Toplantısında yaptığı, “Afrin için bir marş yazamaz mıyız?” çağrısı üzerine harekete geçen Ses Sanatçısı Abdurrahman Delen, yazdığı ‘Türkiyem İçin’ marşına klip çekti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı marş çağrısı üzerine harekete geçtiğini aktaran Delen, "Vatansever insanlarız, böyle bir eser yaptık. Benim abim de bir asker gazisi; eseri Türkiye’ye armağan ediyorum. Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye’nin beğenisini alır inşallah” dedi.


Klibin çekimleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anıtı ile Türkiye’nin farklı bölgelerinde yapıldı. Bingöllü ses sanatçısı Abdurrahman Delen’in yazıp, yorumladığı eserin sözleri ise şöyle:



Edirne’den Kars’a tek yürek olduk


Bu vatan yolunda canla baş koyduk


İman ile meydanları doldurduk


Hepimiz bir fidanız güzel yurdumda


Zincirde bir halkayız barış yolunda


Kuzey; Güney, Doğu, Batı, Anadolu’da


Kardeşlik barış bu vatan için


Barış kardeşlik Türkiye’m için


Kar mı yağdı kış oldu güzel ülkem


Çiçek açsın dal yeşersin, yaz gelsin huzur gelsin


Barış gelsin ama tez gelsin ey benim güzel ülkem


Ne ölüm olsun ne savaş ne de zulüm


Dal ile yaprak, et ile tırnak gibi olun


Yolcusuysak bu gemide bu yolun


Bir olalım, can olalım ey güzel ülkem


Yarın deme yarına çok geç olur


Erteleme gam kederden güç olur


El ele ver birlikten kuvvet olur


Kardeşlik barış bu vatan için


Barış kardeşlik Türkiye’m için


Hey söylensin hep kardeşliğin türküsü


Anlatılsın yedi düvele öyküsü


Bitsin artık bu zulmün korkusu benim güzel ülkem


Hünkâr Hacı Bektaşi Veli ile Yunus Emre ile Mevlana ile


Muhammed, Ali, hak aşkı ile hey benim güzel ülkem


Bir olalım, can olalım benim güzel ülkem


Bölmek için değil hep birlik için


Birlikten doğan güç ile o dirlik için


Türk, Kürt, Çerkez, Laz, Zaza için


Hey benim güzel ülkem


Kim bölecekmiş bu güzel vatanı


Ecdadımdan emanettir her karış yanı


Bozalım içten dıştan tüm oyunları


Hey benim güzel ülkem




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