Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı'ndan Ankara Narkotik Şubeye atanan FETÖ'cü polisin uyuşturucu maddeleri sattığı ortaya çıktı

Yedi yıl boyunca Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı'na bağlı CAT Timinde görev yaptıktan sonra Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ne atanan bir polisin, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin bir kısmını adli emanete teslim etmek yerine uyuşturucu satıcılarına sattığı ortaya çıktı. Eski polisin, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturmasında örgüt üyeliğinden gözaltına alınıp, etkin pişmanlıktan faydalandığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan ve yakalama emri ile aranan FETÖ'cü eski polis memuru Kudret T. ile ilgili çalışma başlattı. 2007-2014 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı'na bağlı CAT Timinde görev yapan polis Kudret T.'nin 17-25 Aralık darbe girişimi sonrasında görevden alınarak, Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne atandığını ve uyuşturucu operasyonlarında yakalanan uyuşturucu maddelerin adli emanete teslim edilmesi ile görevlendirildiğini ortaya çıkaran polis, Kudret T.'nin, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin bir kısmını adli emanete teslim etmek yerine uyuşturucu satıcılarına sattığını ortaya çıkardı. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada örgüt üyeliğinden gözaltına alınıp, etkin pişmanlıktan faydalanma talebinin bulunduğu öğrenilen Kudret T., 12 Ekim'de Üsküdar'da bir adrese düzenlenen baskında, üzerinde F serisi 1 Dolar ile yakalanarak gözaltına alındı. FETÖ'cü firari eski polis hakkında yapılan araştırmada, Özel Harekat birimlerinde görev yaptığı ve 2007-2014 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı Ankara'da CAT Timinde görev yaptığı, 2014 yılı sonrasında ise görevlendirildiği Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görev yaparken 2015 yılında “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan yakalanarak hakkında işlem yapıldığı, tutuksuz olarak yargılanması devam ederken bir daha bulunamadığı tespit edildi.

Yakalanan şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki gözaltı işlemleri devam ederken, yapılan üst aramasında cüzdanının iç kısmında F serisi 1 Dolar ve teslim etmesi gerekirken teslim etmediği Polis Kimliği bulunduğu öğrenildi. Zanlının saklandığı adreste yapılan aramalarda çok sayıda kimlik de ele geçirildi.

Eski polis Kudret T.'nin üzerinde ele geçirilen F serisi 1 Dolar sebebiyle FETÖ/PDY bağlantısını araştıran polis, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce ortak tahkikata başlattı. Araştırmayı derinleştiren polis, Kudret T. adlı eski polisin, FETÖ soruşturması kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini söyleyerek örgüt üyeliğini kabul ettiği ortaya çıkardı. Örgüte himmet verdiğini, örgütün toplantılarına katıldığını, kendisine komiserlik sorularının verildiğini ve bu soruları yakın çevresine dağıttığını da itiraf eden Kudret T.'nin, soruşturma kapsamında örgüt üyesi olarak bildiği 20 kişinin isim ve bilgilerini de söylediği öğrenildi.

FETÖ şüphelisi eski polisin, Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı'na bağlı CAT Timinde görev yaptıktan sonra Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ne atandıktan sonra, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin bir kısmını adli emanete teslim etmek yerine uyuşturucu satıcılarına satışından elde ettiği geliri örgüte aktarıp aktarmadığı henüz bilinmiyor.