Cumhuriyet ateşi, avcılar sokaklarını aydınlattı

Avcılar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95'inci yılı kutlamaları, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen Fener alayı yürüyüşüne katılan binlerce vatandaş Cumhuriyet coşkusunu birlikte yaşadı.

Cumhuriyet Bayramı'nın 95'inci yılı nedeniyle Avcılar Kaymakamlığında gerçekleştirilen resmi törene, Avcılar Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Garnizon Komutan Önder İvedigül Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli ve ilçe protokolü ile birlikte vatandaşlar katıldı.

Avcılar Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Avcılar Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okunması ile resmi tören sona erdi. Resmi törenin sona ermesinin ardından da siyasi partiler ve STK temsilcileri, Atatürk Anıtı'na çelenk sundular.

Avcılar Belediyesi Atatürk Stadyumunda coşkulu tören

Resmi törenin ardından Avcılar Belediyesi Atatürk stadyumunda gerçekleşen tören göz kamaştırdı. İlçe okullarını ve ilçe protokolünün katıldığı geçit törenine Avcılarlı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Tören'de gençlerin Cumhuriyet coşkusu göz kamaştırdı. Bando takımının okuduğu İzmir Marşı stadyumda bulunan Avcılar Halkı ile beraber coşku ile söylendi. Marş Ne Mutlu Türk'üm diyene, sloganları ile son buldu.

Ispartakule ve Marmara Caddesi'nde fener alayı yürüyüşü

Akşam saatlerinde Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak önderliğinde Ispartakule'de başladı. Coşkulu yürüyüş Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk ve İzmir marşı eşliğinde sloganlarla yürüyüş devam etti.

Avcılar'da Cumhuriyet coşkusu

Saat 20.00'de Marmara Caddesi Atatürk Anıtı'nda başlayan yürüyüş tüm Avcılarlı vatandaşların katılımı ile devam etti. Yürüyüşe Avcılar Garnizon komutanı ve İlçe Emniyet Müdürü, Meclis üyeleri ve muhtarlar ile birlikte vatandaşlar yoğun bir ilgi gösterdi. Havuz Meydanı'nda vatandaşlara seslenen Başkan Toprak Cumhuriyet'in kazanımları değindi.

"Hedefimiz muhasır medeniyet seviyesine ulaşmak"

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın Avcılar'da coşku ile kutlandığını belirten Başkan Benli, "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir diye yola çıkan Mustafa Kemal'in izinden giden bir halktır. Hedefimiz Muhasır Medeniyet seviyesine ulaşmak. Geçen hafta, Cumhuriyet Kimsesizlerin Kimsesi anlayışı ile ülkemizin yetiştiği en önemli bilim insanı olan Canan Dağdeviren'in adını verdiğimiz kız yurdunu hizmete açtık. Burada Ülkemizin dört bir yanından gelecek kız öğrenciler hiçbir kalacak yer sıkıntısı çekmeden eğitim görecek. Ülkemizi aydınlık yarınlara ulaştıracak. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet İlelebet yaşayacaktır'' dedi.

Mazlum Çimen ve Ferda Ereren, Cumhuriyet için söyledi

Avcılar Belediye tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri muhteşem bir konser ile son buldu. Gün boyu devam Cumhuriyet etkinlikleri, Barış Manço Kültür Merkez'inde sahne Alan Mazlum Çimen ve Ferda Ereren Cumhuriyet ve Özgürlük şarkıları söyledi.