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Cumhuriyet Bayramı Ataşehir'de coşkuyla kutlanacak

Cumhuriyet’in 95’inci yılı, Ataşehir’de coşkuyla kutlanacak.

Cumhuriyet'in 95'inci yılı, Ataşehir'de coşkuyla kutlanacak. Tüm gün sürecek olan programda su, ses ve ışık gösterileri düzenlenecek.


Cumhuriyet'in 95'inci yılı kutlamaları için hazırlıklar tüm yurtta devam ederken Ataşehir'deki "Watergarden İstanbul" da unutulmaz bir güne imza atmaya hazırlanıyor. Program kapsamında, saat 13.00'den itibaren her saat başı havuz etrafında canlı "Çılgın Türkler Heykelleri" yer alacak. Saat 17.00'yi gösterdiğinde ise şov havuzunda Cumhuriyet Bayramı'na özel vals gösterisi yapılacak. Ayrıca, Seramon İstanbul Orkestrası sahne alarak Cumhuriyet Bayramı'na özel şarkılar seslendirecek. Orkestraya eşlik edecek havuz şovları ziyaretçilere görsel bir şölen yaşatırken saatler 20.00'yi gösterdiğinde yapılacak olan havai fişek gösterisi Cumhuriyet coşkusunu gökyüzünde yansıtacak. Yeme içme ve eğlence merkezinde düzenlenecek olan etkinliğe tüm vatandaşlar ücretsiz olarak katılabilecek.

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