Cumhuriyet coşkusu Instagram'a taşındı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 95'inci yaşını ‘doğum günü' gibi kutlamak üzere tasarlanan ‘gif'lerle Cumhuriyet coşkusu Instagram'dan milyonlara yayıldı. Boyner Grup'un kutlamalar için hazırladığı 29 Ekim ‘gif'leri yaklaşık 540 bin paylaşım ve hikayede kullanılırken, en büyük ilgi Mustafa Kemal Atatürk görsellerine gösterildi.

Boyner Grup, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95'inci yıldönümünde 29 Ekim'e Özel GIF uygulamasıyla Instagram'ı 29 Ekim görselleriyle süsledi. Instagram'da #yaşasıncumhuriyet #29Ekim ya da #Boynergrup kelimeleri aratılarak ulaşılan ‘gif'lerle yediden yetmişe herkes 29 Ekim coşkusuna Instagram'dan katıldı.

En büyük ilgi Mustafa Kemal Atatürk görsellerine

Gruptan yapılan açıklamaya göre paylaşımlarına Atatürk görselleri, bayraklar, balonlar ve havai fişekler ekleyen sosyal medya kullanıcıları yaklaşık 540 bin hikâye ve paylaşımı 29 Ekim ‘gif'leriyle süsledi. Milyonlarca kişiye ulaşan görseller arasında en büyük ilgiyi Mustafa Kemal Atatürk ‘gif'leri gördü.

Türkiye'de ilk

Açıklamaya göre Boyner Grup'un 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel tasarladığı ‘gif'ler Türkiye'de ulusal bir bayram kutlamasının özel tasarım figürlerle sosyal mecralara taşınması anlamında bir ilk oldu. Instagram'da ABD'nin 4 Temmuz Bağımsızlık Günü, İrlanda'nın St Patrick's günü gibi renkli kutlamaların yanında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı da yerini aldı.