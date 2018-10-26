Cumhuriyet coşkusu Maltepe'de yaşanacak

Cumhuriyet'in 95'inci kuruluş yıldönümü, Maltepe'de düzenlenecek etkinliklerle coşku içerisinde kutlanacak.

Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, Cumhuriyet Bayramı'nı 2 ay süren “Cumhuriyet Benim Festivali” ile kutlayan Maltepe Belediyesi, Cumhuriyetin 95'inci yılını da 2 yıldır sürdürdüğü geleneksel mübadil davulu etkinliğiyle taçlandıracak. 28 Ekim saat 13.00'da meydanda çelenk sunumuyla başlayacak kutlamalar, 29 Ekim sabahı saat 09.00'da geleneksel mübadil davulu etkinliğiyle devam edecek. 95 davulcu, Başkan Ali Kılıç'la birlikte Cumhuriyet'i davul çalarak kutlayacak. Ardından, Maltepe Hasan Polat Stadı'nda resmi geçit töreni gerçekleştirilecek. Marşlar, günün anlam ve önemine uygun yapılacak konuşmalar ve okunacak şiirlerden sonra belediyenin mübadil davulcuları burada da, konfetiler eşliğinde yeniden davullarını çalacak.

Dev şehir parkı açılacak

Bu yılki etkinliklerinde hız kesmeyen Maltepe Belediyesi, 29 Ekim akşamı, yıllardır kurban kesim alanı olarak atıl durumda bulunan 44 dönümlük arazide yaptırdığı, Cevizli Cumhuriyet Parkı'nın açılışını gerçekleştirecek. Yeşil alanın yanı sıra, yapay bir göl, seyir terası, koşu ve yürüyüş parkurları ile 500 kişilik amfi tiyatronun da bulunacağı parkın açılışı öncesi hava fişek gösterisi düzenlenecek. Daha sonra konfetiler ve meşaleler eşliğinde parkın açılışı gerçekleştirilecek. Başkan Ali Kılıç'ın yapacağı konuşma sonrasında da, Koray Avcı muhteşem bir konser verecek.