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"Cumhuriyet Korosu" Küçükyalı'da sahne aldı

Maltepe Belediyesi Cumhuriyet Korosu, Küçükyalı Mahallesi Adnan Kahveci Parkı’nda unutulmaz bir konsere imza attı.

Maltepe Belediyesi Cumhuriyet Korosu, Küçükyalı Mahallesi Adnan Kahveci Parkı'nda unutulmaz bir konsere imza attı.


Türkiye Cumhuriyeti'nin 95, Maltepe'nin 90'ıncı yılı kutlamaları kapsamında, Maltepe Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, dün akşam Küçükyalı Mahallesi Adnan Kahveci Parkı'nda unutulmaz bir konser verdi. Maltepe Belediyesinin bu yıl ikincisini düzenlediği “Cumhuriyet Benim” Festivali kapsamında, şef Füsun Batum yönetimindeki Cumhuriyet Korosu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevdiği Rumeli türküleri, zeybek oyunları, marşlar ve şarkıları seslendirerek andı. Kars'ta 1926 yılında bestelenen “Hoş Gelişler Ola” isimli marşı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun onuncu yıl kutlamaları için bestelenen 10. Yıl Marşı'nı, koro ve vatandaşlar Türk bayrakları eşliğinde hep birlikte söyledi. Canlı performansıyla vatandaşların beğenisini ve alkışlarını toplayan koronun konserleri, 27 Ekim'e kadar sürecek.

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