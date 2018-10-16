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Cumhuriyet parkı ismi oy birliği ile kabul edildi

Cumhuriyet’in kuruluşunun 95.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yılı vesilesiyle Avcılar'da bir parka ‘Cumhuriyet Parkı' adı verilecek.


Cumhuriyet'in kuruluşunun 95'inci yılı vesilesiyle Avcılar'da bir parka ‘Cumhuriyet Parkı' adı verilecek. Avcılar Kent Konseyinin, Avcılar Belediye Meclisine verdiği teklif doğrultusunda; Tahtakale Mahallesi, Ispartakule mevkii 642 Ada, 1 parselin batısındaki alana yeni yapılan park, ‘Cumhuriyet Parkı' olacak. Avcılar Belediye Meclisinde oy birliği ile kabul edilen yeni park ismi, Avcılar Halkı tarafından da memnuniyetle karşılandı.

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