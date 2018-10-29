Cumhuriyetin 95. yılında, dev şehir parkı Maltepe'de açıldı

Maltepe Belediyesi 44 dönümlük Anadolu Yakası'nın en büyük parklarından birinin açılışını yaptı.

Anadolu Yakası'nın en büyük yeşil alanı olarak nitelendirilen parkın yüzde 65 gibi büyük bir bölümü, sosyal donatı alanı olarak, halkın kullanımı için düzenlendi. Proje ile Maltepe; güvenli büyük bir parka, yürüyüş parkurlarına ve yapay bir gölete kavuştu. Parkta, 4 bin 500 metrekare gölet, etrafında 2 adet seyir terası, etkinlikler için 500 kişilik amfi tiyatro, bebek bakım odaları, engelli lavaboları, 400 metrekare çocuk oyun grubu ve 900 metrekarelik koşu parkuru bulunuyor.

Açılışı havai fişek, konfeti ve meşaleler eşliğinde gerçekleştirilen parkın adı Maltepeliler tarafından yapılan anket sonucu Cumhuriyet oldu. Anadolu Yakası'nın en büyük parklarından biri haline gelen “Cevizli Cumhuriyet Parkı'nda,” ünlü sanatçı Koray Avcı sahne alarak 10 binlerce vatandaşa unutulmaz anlar yaşattı.

44 dönümlük park havadan görüntülendi

Yıllardır kurban kesim alanı olarak atıl durumda bulunan 44 dönümlük arazi havadan drone ile görüntülendi. 10 binlerce Maltepelinin doldurduğu parkın görüntüsü hayran bıraktı.

“Biz burayı AVM'lere, rezidanslara peşkeş çekmedik”

Açılışta bir konuşma yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Anadolu yakasının en büyük parkını açtık. Yaklaşık 2 yıldır arkadaşlarımız gece gündüz burada çalışıyor. Bu parkta vatandaşlarımız yürüyecekler, gezecekler, eğlenebilecekler. Biz burayı AVM'lere, rezidanslara peşkeş çekmedik, Maltepe halkının hizmetine sunduk. İstedik ki çocuklarımız yeşil alanda ailece hoş vakit geçirebilsin. 29 Ekim'de açılışını yaptık. Adını Maltepelilere sorduk. Vatandaşlarımız da Cumhuriyet dediler. Cumhuriyetimizin 95'inci yılı kutlu olsun” dedi.