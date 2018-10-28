Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümünde Kız Kulesi'ne yüzerek geçtiler

Üsküdar sahilinde bir araya gelen çeşitli meslek gruplarından çok sayıda kişi, Cumhuriyet Bayramı'nın yıl dönümünde serin sularda yüzerek Kız Kulesi'ne çıktı. Burada ellerindeki meşalelerle İstiklal Marşı'nı söyleyen vatandaşlar, tekrar yüzerek sahile döndü.

Çeşitli meslek gruplarından amatör yüzücülerin oluşturduğu "Openwater" isimli grup, Üsküdar sahilinde sabah saatlerinde bir araya geldi. Üzerlerinde Türk bayraklarının bulunduğu tişörtleri giyen grup, sahilde fotoğraf çektirdikten sonra saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı'nı okudu. Daha sonra grup, yüzerek Kız Kulesi'ne geçti. Serin sularda yüzen amatör yüzücüler, Kız Kulesi'nde ellerindeki meşaleleri yakarak İstiklal Marşı'nı söyledikten sonra yine yüzerek sahile ulaştı.

Grup adına bir açıklama yapan Hasan Eke, ''Cumhuriyetimizin ilanının 95. kurtuluş yıl dönümünde bugün düzenlemiş olduğumuz etkinliği bu günleri armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına, ayrıca da tüm şehitlerimize armağan ediyoruz. Mekanları cennet olsun'' dedi.

Amatör yüzücülerin gerçekleştirdiği bu etkinlik, sahildeki vatandaşlar tarafından da heyecanla takip edildi.