Cüneyt Arkın’ın sağlık durumuyla ilgili eşi ve oğlu konuştu

Ünlü aktörün eşi Betül Cüreklibatır, "Maalesef hastaneye yoğun bakımda. İyi olacağını umut ediyorum. Ne olsun kimse unutmasın Malkoçoğlu’nu. Bir tane Cüneyt Arkın var, başka yok, bir daha gelmeyecek" dedi.

Dün akşam solunum yetmezliği sebebiyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan Cüneyt Arkın’ın eşi Betül Cüreklibatır ve oğlu Kaan Cüreklibatır, ünlü aktörün sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Arkın’ın durumunun iyiye gittiğini söyleyen Kaan Cüreklibatır, "Daha da iyiye gidecek öyle umuyoruz. Çok da iyi bakılıyor hastanede. Bir solumun yetmezliği sorunumuz vardı uzun süredir devam eden. Özellikle sıcak aylarda daha da rahatsızlanıyor. Onun için tedavi amaçlı geldik. Ben teşekkür ediyorum. Bakanlıklarımız aradılar sordular. Yurt içinden yurt dışından çok seveni var onu bugün gördüm. İnanılmaz bir sevgi saygı. Ne mutlu babama gerçekten bu sevgi ve saygıya layık olabilmiş. Babam her zaman ’Türk insanının vefası başka millette yok’ dedi. Filmlerinde de ’oğlum biz zaten bunları işledik’ derdi. Topumdan aldığı vefayı topluma verdi" diye konuştu.

Arkın’ın eşi Betül Cüreklibatır ise, "Maalesef hastaneye yoğun bakımda. İyi olacağını umut ediyorum. Herkesin duasını istiyoruz bekliyoruz. Herkese çok teşekkür ediyoruz ilgileniyorlar. Ne olsun kimse unutmasın Malkoçoğlu’nu. Bir tane Cüneyt Arkın var, başka yok, bir daha gelmeyecek" ifadelerini kullandı.