Cüneyt Çakır’ın 5. yarı finali

yarı finaline çıkmış olacak.

Türk hakemliğinin son yıllarda yetiştirdiği en önemli isimlerin başında yer alan Cüneyt Çakır, A Milli Takım’ın katılamadığı Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’nda ekibiyle birlikte Türkiye’yi temsil ediyor. Şu ana kadar kariyerinde 445 maçta düdük çalan Çakır, üst üste 2. kez Dünya Kupası’nda maç yöneten ilk Türk hakem olarak da tarihe geçti.

1994 yılında hakemliğe başlayan Cüneyt Çakır, UEFA tarafından 2011 yılının haziran ayında en üst kategori olan elit kategoriye yükseltilmişti. 2012 ve 2016 Avrupa şampiyonaları ile 2014 ve 2018 Dünya Kupası gibi birçok önemli organizasyonda boy gösteren 41 yaşındaki hakem, 2015 yılında da UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Juventus ile Barcelona arasında oynanan final karşılaşmasını yönetmiş ve bu alanda final yöneten ilk Türk hakem olma unvanına sahip olmuştu.

Uluslararası alanda 5. yarı final

Cüneyt Çakır, yarınki İngiltere-Hırvatistan müsabakasıyla birlikte uluslararası organizasyonlarda kariyerinin 5. yarı finaline çıkmış olacak. 2006 yılında FIFA kokartı takan deneyimli hakem, ilk yarı finaline 2009’daki 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nda çıktı. Çakır, 2011’de Kolombiya’da yapılan FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası’nda da turnuvanın açılış ve yarı final maçı olmak üzere toplam 5 müsabakada düdük çaldı. 2012 Avrupa Şampiyonası’nda Portekiz ile Fransa arasındaki yarı final mücadelesini yöneten Cüneyt Çakır, 2014 yılında Brezilya’da organize edilen Dünya Kupası’nda ise Hollanda-Arjantin yarı finaliyle turnuvaya nokta koymuştu.