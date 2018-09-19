İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta kazanan Liverpool oldu

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır’ın yönettiği UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında Liverpool, Paris Saint-Germain’i 3-2 mağlup etti.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında Liverpool, Paris Saint-Germain'i 3-2 mağlup etti.


FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği ve Bahattin Duran ile Tarık Ongun'un da yardımcılıklarını yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında Liverpool, sahasında Paris Saint-Germain'i 3-2 mağlup etti. Maça hızlı başlayan İngiliz ekibi, 30. Dakikada Daniel Sturridge'nin golüyle 1-0 öne geçti. Liverpool, Milner'ın 36. dakikada penaltıdan bulduğu golle skoru 2-0 yaptı. Paris Saint-Germain ise rakibine 40. dakikada Thomas Meunier cevap verdi ve ilk yarı 2-1 sona erdi. Fransızlar, 83'de Mbappe ile skoru 2-2'ye getirse de Firmino 90'da son sözü söyledi ve Liverpool, maçı 3-2 kazanmasını bildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.