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12 Ağustos 2018 06:38

D-100 karayolunda feci kaza:1 ölü 2 yaralı

Maltepe D-100 karayolunda aşırı süratli olduğu iddia edilen bir otomobil kontrolden çıkarak önce yol üstünde ki bir otomobile ardından kamyonete vurdu.

D-100 karayolunda feci kaza:1 ölü 2 yaralı

12 Ağustos 2018 06:38

Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise ağır yaralandı.


Kaza, 04.30 saatlerinde, Maltepe D-100 karayolu Edirne istikameti Altıntepe Mahallesi Mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Göktuğ P. yönetimindeki 34 RZ 9300 plakalı otomobil


D-100 karayolunda aşırı süratli giderken yine aynı yol istikametinde Durmuş Altınoğlu yönetiminde ki 60 EG 972 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın ardından yine aynı istikamette ilerlemekte olan sürücü öğrenilemeyen 34 VBR 23 plakalı kamyonete arkadan çarptıktan sonra orta refüje vurarak durdu.


OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ


Kaza sonrası çevrede ki vatandaşlar sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan Ö.A. ve Ç.T.’yi çıkarttıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. Sürücü Durmuş Altınoğlu olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralılar Fatih Sultan Mehmet Hastanesi’ne kaldırılırken durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Durmuş Altınoğlu’nun cesedi ise Fatih Sultan Mehmet Hastanesi morguna kaldırıldı.


KAZAYI HAFİF SIYRIKLARLA ATLATTI


Aşırı süratli otomobilin sürücü Göktuğ P. ve beraberindekiler kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Sürücü Göktuğ P.’ye alkol testi yapıldıktan sonra ifadesi alınmak üzere Küçükyalı polis merkezine götürüldü.


Kaza sebebiyle tek şeride düşen yol, otomobilin kurtarıcı tarafından kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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