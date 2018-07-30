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30 Temmuz 2018 13:28

D-100 karayolunda hakimiyetini kaybeden motosikletli bariyere çarparak hayatını kaybetti

İ D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde motosikletin hakimiyetini kaybeden Zafer Durmuş bariyerlere vurdu.

D-100 karayolunda hakimiyetini kaybeden motosikletli bariyere çarparak hayatını kaybetti

30 Temmuz 2018 13:28

Kask takmayan sürücü kafasını bariyerlere çarparak olay yerinde hayatını kaybederken ablası Funda Durmaz, kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.


Kaza, D-100 karayolu Cevizlibağ mevki Merter istikametinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 BH 1591 plakalı motosikletin sürücüsü Zafer Durmaz(31) ablası Funda Durmaz(37) ile birlikte Cevizlibağ’dan Merter istikametine seyir halindeydi. Yola dökülen yağ nedeniyle motosikletin hakimiyetini kaybeden Durmaz, motosikleti bariyerlere çarptı. Kask takmayan sürücü kafasını bariyere çarparak yere düştü. Motosikletin arkasında bulunan ablası Funda Durmaz(37) kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.


Olay yerinde hayatını kaybetti


Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Zafer Durmaz’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Abla Funda Durmaz ise sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.


Yolda uzun araç kuyrukları oluştu


Olay yerine gelen polis ekipleri, başka bir kazanın yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı. Yola koyulan dubalarla trafik akışı tek şeritten sağlandı. Meraklı sürücülerin yavaşlamasından dolayı yolda uzun araç kuyrukları oluştu.


Durmaz’ın yakınları gözyaşlarına boğuldu


Kazanın ardından olay yerine Zafer Durmaz’ın yakınları geldi. Hayatını kaybeden Durmaz’ı yerde yatarken gören yakınları sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri Durmaz’ın yakınlarına olay yerinde müdahale etti. Gözyaşlarına boğulan yakınları cesedin başında bekledi.


“Kafasında kask yoktu”


Kazayı görünce yardım etmek için duran bir motosiklet kulübünün başkanı Bülent Öztürk,“Tesisatsız giyinmiş. Kafasında kask yoktu. Ben bütün motorcu arkadaşlara söylüyorum. Tesisatlarınızı mutlaka giyin. Biz bu mesleği icra ediyoruz. En ufak kazalarımız kırık, çıkık, ölümlerle sonuçlanıyor. Arkadaşımız rahmetli oldu” şeklinde konuştu.


“Kafasını direk bariyere vuruyor”


Kazanın asfaltın kayma etkisinden dolayı olabileceğini ifade eden Öztürk “Düşündüğüm kadarıyla arkadaşımız, asfaltın kayma etkisinden dolayı bariyere vuruyor. Kafasında kask olmadığı için kafasını direk bariyere vuruyor. Zannedersem hızı da var. Çünkü kendisinin durduğu yerle motorun arasında nerden baksan 60-70 metre var. Arkada oturan kız kardeşiyle seyir halinde beraberlerdi. Kız kardeşi motordan atladı. Bir sıkıntı yaşamadı” dedi.




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