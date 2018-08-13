’’D vitamini eksikliği çocuk sahibi olmayı engelliyor’’

Dr. Seval Taşdemir, D vitamini eksikliğinin birçok probleme yol açtığını, bunlardan birinin kısırlık olduğunu söyledi.

D vitamini eksikliğinin Türkiye’de sıklıkla görüldüğünü belirten Dr. Seval Taşdemir, D vitamini eksikliğinin birçok probleme yol açtığını, bu problemlerden bir tanesinin kısırlık olduğunu söyleyerek önemli açıklamalarda bulundu.

Güneşli gün sayısının fazla olmasına rağmen özellikle kadınlarda D vitamini eksikliğinin görülmesinin birçok nedeni bulunduğuna dikkat çeken Op. Dr. Seval Taşdemir, ’’Üreme sağlığını yakından ilgilendiren bu vitaminin eksikliğinin başlıca görülme sebebi kış aylarında güneşten yeterince faydalanmamak. D vitamini hem kadınlarda hem de erkeklerde üremeyi etkilemesinden dolayı kısırlık probleminin en büyük nedenlerinden birisidir’’ dedi.

D vitaminin eksikliğinin kısırlığa neden olduğu gibi tüp bebek tedavisinde gebe kalma şansını da düşürdüğüne vurgu yapan Op. Dr. Taşdemir, sağlıklı bir insan kanının mililitresinde yaklaşık olarak 20-30 nanogram D vitamini bulunması gerektiğini, 20 nanogramın altındaki değerlerin D vitamini eksikliği olarak kabul edildiğini belirtti.

D vitamini içeren besinler nelerdir?

D vitamininin her ne kadar güneşten sentezlenebilir olsa da besinler ile de desteklenmesi gerektiğini dile getiren Op. Dr. Taşdemir, vücudun günlük D vitamini ihtiyacının tamamen besinlerden karşılanamadığını, bu nedenle güneş ışığından yararlanmanın son derece önemli olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

’’Ton balığı ve somon gibi yağlı balıklar, uskumru ve istiridye gibi deniz ürünleri D vitamini açısından son derece zengindir. Ayrıca peynir ve tereyağı gibi süt ürünleri D vitamini deposu olarak bilinmektedir. Bunların dışında yumurta ve patates önemli D vitamini kaynakları arasında yer almaktadır. Deniz ürünü sevmeyen kişiler D vitamini ihtiyaçlarını balık yağı tabletlerinden karşılayabilirler. Yağda çözünebilen D vitamini gıdalardan oldukça az bir şekilde alınabilir. Bu nedenle tek başına yeterli olmamakta ve güneş ışığına çıkmak gerekmektedir’’.

D vitaminin üremeye etkisi

"D vitamini eksikliği bulunan kadınların tüp bebek tedavilerinde D vitamini seviyelerinin normale çekilmesine paralel olarak başarı şansının da arttığı görülmüştür" diyen Op. Dr. Taşdemir, ’’Yapılan araştırmalara göre, D vitamini eksikliği doğurganlığı azaltırken tüp bebek şansını da önemli ölçüde düşürmektedir. Tüp bebek tedavisi süresince, testosteron salgılamasını etkilediğinden erkeklerin de D vitamini seviyelerine dikkat etmeleri gerekmektedir’" ifadelerini kullandı.

Hamilelik sürecinde D vitamini eksikliğinin hamilelik şekeri, gebelik zehirlenmesi, erken doğum, düşük ağırlıklı doğum ve bakteriyel vaginosis adı verilen kötü kokulu ve akıntılı vajinite neden olabileceğini açıklayan Op. Dr. Taşdemir, bu nedenle anne adaylarını hamilelikleri sürecinde bol bol güneşe çıkmaları ve D vitamini almaları konusunda uyardı.