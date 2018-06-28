Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2018 14:17

Daçka, Micheal Eric’in sözleşmesini uzattı

Darüşşafaka Basketbol, Nijeryalı basketbolcusu Micheal Eric’in sözleşmesini 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllığına uzattı.

Daçka, Micheal Eric’in sözleşmesini uzattı

28 Haziran 2018 14:17


Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Darüşşafaka Basketbol, diğer yandan da kadrodaki iyi oyuncuları elde tutmaya çalışıyor. Daçka, geçtiğimiz sezon başarılı bir performans sergileyen Micheal Eric ile yola devam kararı aldı. Kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada, Eric’in sözleşmesinin 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllığına uzatıldığı belirtildi.


Nijeryalı basketbolcu, Eurocup’ta 7.7 sayı ve 5.7 ribaund ortalamaları, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’inde de 9.3 sayı ve 8.7 ribaund ortalamaları ile mücadele etmişti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç