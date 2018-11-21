“Daha” filmi Maltepelilerle buluştu

Onur Saylak'ın ilk kez yönetmen koltuğuna oturduğu, Ahmet Mümtaz Taylan, Hayat Van Eck ve Tuba Büyüküstün'ün başrollerini paylaştığı, mültecilerin sorununu konu alan “Daha” filmi, Maltepe'de büyük ilgiyle karşılandı.

Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi (TSKM), kasım ayı etkinlikleri kapsamında düzenlediği sinema gününde, Onur Saylak'ın ilk kez yönetmen koltuğuna oturduğu ve büyük beğeni kazanan 2017 yapımı “Daha” filmini gösterdi. Dünya prömiyerini Çekya Karlovy Vary Film Festivali'nde ve Türkiye prömiyerini 24'üncü Uluslararası Adana Film Festivali'nde gerçekleştiren, başrollerini Ahmet Mümtaz Taylan, Hayat Van Eck ve Tuba Büyüküstün'ün paylaştığı film, Uluslararası Adana Film Festivali'nden 4 ödülle döndü ve yurt dışında da birçok ödülün sahibi oldu. Hakan Günday'ın aynı adlı kitabından uyarlanan ve Antalya'da çekilen filmde, kaçak göçmenlerin hikayesi, babasıyla seyahat eden küçük Gaza'nın gözünden anlatılıyor.

Onur Saylak'tan çağrı

Film sonrasında Saylak ile Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Yıldız'ın moderatörlüğünde söyleşi yapıldı. Saylak söyleşide, filmle ilgili merak edilen soruları yanıtlayarak, “Hakan Günday'ın aynı adlı romanından uyarlanan bu filme, romanın sadece belirli bir kısmını alabildik. Aslında burada çok sert bir film yaptığımız söyleniyor ama gerçek yaşamda mültecilerin yaşadıkları sorunlar, bundan da sert. Film farklı okumalara açık ve tabi şu andan bakarak daha değişik sahnelerin olabileceği veya şu bölümün aslında şöyle olmaması gerektiğini de düşünüyorum. Zaten yönetmen bir filme yaslanarak ben oldum deyip, ömrü boyunca bu filmle de özdeşleştirilmemeli. Kendini sürekli geliştirerek daha iyisini nasıl yapabilirim diyebilmeli” dedi. Konuşmasını, “Herkesi birbirinden güzel etkinliklerin düzenlendiği Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'ne davet ediyorum. Bu gibi kurumlara mutlaka destek verilmeli” diyerek sonlandıran Saylak, ayakta alkışlandı.