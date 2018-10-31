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Daikin'den yeni kombi

Japon devi Daikin, geçen yıl piyasaya sürdüğü tam yoğuşmalı kombi serisinin ikinci ürünü Daikin Condense modelini tanıttı.


Japon devi Daikin, geçten yıl piyasaya sürdüğü tam yoğuşmalı kombi serisinin ikinci ürünü Daikin Condense modelini tanıttı. Yapılan açıklamada; Hendek'teki kendi fabrikasında ürettiği yeni yoğuşmalı kombi, yüksek ısıl verimlilik değerleri, düşük su basıncında başarıyla çalışabilmesi, gaz ve elektrik kullanımında tasarruf sağlaması gibi özelliklere sahip. Konutlar ve küçük iş yerleri için ideal bir ürün olduğu kaydedilen Condense, doğalgaz veya LPG (G31) ile kullanılabiliyor.


Ayrıca yapılan bilgilendirmede; 13 ayrı emniyet sistemi olan kombi, 3'lü eşanjör sistemine sahip. Bakırdan imal edilmiş ana eşanjör, atık gaz çıkışında yer alan eşanjör ve paslanmaz çelik plakalı eşanjör cihazın verimini üst düzeye çıkarıyor.

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