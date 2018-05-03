"Dairede, villa hayatı yaşatmak istiyoruz"

Mesa Yönetim Kurulu Üyesi Mert Boysanoğlu, projeyle ilgili olarak "Projemizde özellikle alıcılara nasıl dairede yaşarken villa hayatını yaşıyormuş gibi ortam sağlayabiliriz diye düşündük. 214 tane ünitenin bulunduğu ilk fazı yapıyoruz. İkinci faz ise 6 ay içerisinde gerçekleşecek" diye konuştu.

Gayrimenkul sektörünün önemli bir yere sahip olan Mesa, Anadolu Yakası Çubuklu’da Mesa Orman projesinin basın tanıtımını gerçekleştirdi. Düzenlenen basın toplantısına Mesa Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, Mesa Yönetim Kurulu Üyesi Mert Boysanoğlu, İki Design Group Kurucu Ortağı Murat Kader katıldı.

“Alıcılara dairede yaşarken villa hayatını yaşatmak istiyoruz”

Proje hakkında İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Mesa Yönetim Kurulu Üyesi Mert Boysanoğlu, proje üzerinde yaklaşık bir yıldır çalıştıklarını söyledi. Boysanoğlu; “Projemiz 30-35 dönük arazi üzerinde sadece 10 bin metrekaresi bina kullanımında yer alıyor. 214 tane ünitenin bulunduğu ilk fazı yapıyoruz. İkinci faz ise 6 ay içerisinde gerçekleşecek. Projemizde özellikle alıcılara nasıl dairede yaşarken villa hayatını yaşıyormuş gibi ortam sağlayabiliriz diye düşündük. Kat yüksekliklerimiz 4 veya 5 kattan oluşuyor. Projede yapım aşamasında binaların iç ve dış cephesindeki malzemeleri doğal malzemeden yapıldı” ifadelerini kullandı.

Mert Boysanoğlu projenin yatırımcılara büyük bir fırsat olduğunu ifade ederek şunları kaydetti: “Daire tipleri 2+1‘den 4+1‘e kadar çıkıyor. Özellikle bizim daha önceki projelerimizde çok başarılı olduğunu düşündüğümüz 147 metrekare net alan 4+1’ler bu projede ağırlıklı olarak kullandık.Fiyat bazında baktığımızda buradaki yapıların iyi prim yapacağını düşünüyorum. Tanıtım sonrasında fiyat artışı olacağını düşünüyorum. Yatırımcıların ellerini çabuk tutmalarını öneririm. İstanbul’da şehir içerinde yaşayıp ulaşım aksanına yakın bir yandan da şehrin dışarısında hissettiren başka bir proje olduğunu düşünmüyorum.”

Projeyle ilgili edinilen bilgilere göre, MESA Orman, çocukların, oyun parklarında ve yeşil alanlarda eğlenme imkanı sunuyor. Projede parklar, bahçeler, süs havuzları, mini şelalesi, dinlenme alanları ve yürüyüş yollarının yanı sıra; tenis ve basketbol sahaları da yer alıyor.