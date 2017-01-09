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09 Ocak 2017 14:30

Dakar Rallisi’nde ilk hafta geride kaldı

Dakar Rallisi’nde ilk hafta geride kaldı

09 Ocak 2017 14:30

Dakar Rallisi’nde ilk hafta geçilen beş etap sonunda geride kaldı.
Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi’nde ilk hafta geçilen 5 etap geride kaldı. 6. etabın hava koşulları nedeniyle iptal edilmesinin ardından Dakar Rallisi 7. Etap ile kaldığı yerden devam ediyor.
İlk 5 etabın sonunda otomobil kategorisinde Red Bull sporcusu Stephane Peterhansel, Sebastian Loeb’ün 1 dakika 9 saniye ile 1. sırada yer aldı. Red Bull KTM Factory Team sporcusu Sam Sunderland motosiklet kategorisini en önde götürürken, Red Bull sporcusu Gerard de Rooy ise kamyon kategorisinde rakiplerine şans tanımadı.
Quad kategorisinde ise Fransız Simon Vitse ilk sırada bulunuyor. Zorlu etaplara sahne olan Dakar Rallisi heyecanı 14 Ocak tarihine kadar devam edecek.



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